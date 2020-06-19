Адвоката Бабарико вызвали в КГБ для процессуальных действий

"Интерфакс-Запад" в пятницу. "Мне позвонили из КГБ и пригласили для участия в процессуальных действиях в отношении Виктора Бабарико. Вот буквально сейчас я захожу в здание КГБ", - сообщил адвокат Дмитрий Лаевский агентствув пятницу.





По его словам, "надеюсь, что получится встреча с моим подзащитным (Виктором Бабарико - Прим.)".





Лаевский подчеркнул, что "пока официально оформленных подозрений и обвинений (в отношении Бабарико - Прим.) я не видел, вся имеющаяся информация поступила из СМИ".





Адвокат подтвердил, что дело Бабарико "может вести и КГБ". "Не могу сказать, что только они, но и они в том числе", - добавил он.





Как сообщалось, по данным штаба претендента, Виктор Бабарико и его сын Эдуард, которые были задержаны в четверг утром, изначально были помещены в СИЗО КГБ. Хотя задерживал их Департамент финрасследований Комитета госконтроля. По данным штаба, адвокатов к задержанным не допустили.