|
Арестовано все недвижимое имущество семьи Бабарико
19.06.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера были задержаны Виктор Бабарико, претендент в президенты, собравший рекордное для альтернативного кандидата число подписей, а также его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца. Оба находятся в СИЗО
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Из недвижимости у Эдуарда Бабарико два дома и двухкомнатная квартира в Минске. Вчера, напомним, в доме, расположенном в Мочанах, прошел обыск. У второго дома в Цне дежурила машина с людьми в штатском.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
В этот дом семья Бабарико переехала несколько лет назад, и в последнее время там проживал только Виктор Бабарико. Первый дом семьи, расположенный в Цне, пустовал, об этом рассказали TUT.BY соседи.
Сам Эдуард Бабарико проживает в минской двухкомнатной квартире вместе с девушкой Александрой Зверевой. Вчера она показала, как выглядит их квартира, и рассказала, что ждет обыска.
Фото: Майя Кохно, TUT.BY
Как стало известно TUT.BY из достоверных источников, вчера на оба дома Эдуарда Бабарико и квартиру Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля был наложен арест. Срок ареста не определен.
Что произошло?
Напомним, утром 18 июня штаб Бабарико сообщил, что Виктор и Эдуард поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь.
Получить официальный комментарий в КГК не удалось. Тем не менее официальный телеграм-канал Белтелерадиокомпании без ссылки на какие-либо источники сообщил, что Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК. «При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания», — говорится в сообщении.
Адвокаты Бабарико не смогли попасть к клиентам в здание ДФР КГК из-за «учений». Они подали жалобу в прокуратуру. В домах семьи Бабарико идут обыски.
Глава КГК на брифинге для государственных телеканалов рассказал, что Виктор Бабарико задержан в связи с тем, что являлся «непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности».
«Пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», — заявил глава КГК Иван Тертель.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера были задержаны Виктор Бабарико, претендент в президенты, собравший рекордное для альтернативного кандидата число подписей, а также его сын Эдуард,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)