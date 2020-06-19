Арестовано все недвижимое имущество семьи Бабарико

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера были задержаны Виктор Бабарико, претендент в президенты, собравший рекордное для альтернативного кандидата число подписей, а также его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца. Оба находятся в СИЗО КГБ . Как стало известно TUT.BY, на недвижимость Эдуарда Бабарико уже наложен арест. Подробнее об этом — в материале.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Из недвижимости у Эдуарда Бабарико два дома и двухкомнатная квартира в Минске. Вчера, напомним, в доме, расположенном в Мочанах, прошел обыск. У второго дома в Цне дежурила машина с людьми в штатском.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В этот дом семья Бабарико переехала несколько лет назад, и в последнее время там проживал только Виктор Бабарико. Первый дом семьи, расположенный в Цне, пустовал, об этом рассказали TUT.BY соседи.

Сам Эдуард Бабарико проживает в минской двухкомнатной квартире вместе с девушкой Александрой Зверевой. Вчера она показала, как выглядит их квартира, и рассказала, что ждет обыска.

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Как стало известно TUT.BY из достоверных источников, вчера на оба дома Эдуарда Бабарико и квартиру Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля был наложен арест. Срок ареста не определен.

Что произошло?

Напомним, утром 18 июня штаб Бабарико сообщил, что Виктор и Эдуард поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь.

Получить официальный комментарий в КГК не удалось. Тем не менее официальный телеграм-канал Белтелерадиокомпании без ссылки на какие-либо источники сообщил, что Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК. «При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания», — говорится в сообщении.

Адвокаты Бабарико не смогли попасть к клиентам в здание ДФР КГК из-за «учений». Они подали жалобу в прокуратуру. В домах семьи Бабарико идут обыски.

Глава КГК на брифинге для государственных телеканалов рассказал, что Виктор Бабарико задержан в связи с тем, что являлся «непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности».

«Пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», — заявил глава КГК Иван Тертель.