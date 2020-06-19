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Лукашенко ориентировал Нацбанк на снижение ставки рефинансирования

19.06.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентировал Национальный банк на снижение ставки рефинансирования. Об этом глава государства заявил на совещании о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко ориентировал Нацбанк на снижение ставки рефинансирования

Президент напомнил, что премьер-министр и глава Нацбанка отвечают за рост ВВП и доходов населения, сдерживание цен. "А с сегодняшнего дня председатель Нацбанка является главным помощником премьер-министра по выплате заработной платы и работе предприятий", - добавил Александр Лукашенко.

Лукашенко ориентировал Нацбанк на снижение ставки рефинансирования

Александр Лукашенко

"Посмотрите и по ставке рефинансирования, - обратил внимание глава государства. - Все страны ее активно снижают, пытаясь оживить свою экономику. Индекс потребительских цен у нас в параметрах прогноза социально-экономического развития, поэтому стоимость банковского кредита надо уменьшать активнее. Жду решений правительства и Нацбанка, не затягивая, до конца июня".

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентировал Национальный банк на снижение ставки рефинансирования. Об этом глава государства заявил на совещании о...
 
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