Лукашенко ориентировал Нацбанк на снижение ставки рефинансирования

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентировал Национальный банк на снижение ставки рефинансирования. Об этом глава государства заявил на совещании о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, передает корреспондент БЕЛТА.





Президент напомнил, что премьер-министр и глава Нацбанка отвечают за рост ВВП и доходов населения, сдерживание цен. "А с сегодняшнего дня председатель Нацбанка является главным помощником премьер-министра по выплате заработной платы и работе предприятий", - добавил Александр Лукашенко.





Александр Лукашенко

"Посмотрите и по ставке рефинансирования, - обратил внимание глава государства. - Все страны ее активно снижают, пытаясь оживить свою экономику. Индекс потребительских цен у нас в параметрах прогноза социально-экономического развития, поэтому стоимость банковского кредита надо уменьшать активнее. Жду решений правительства и Нацбанка, не затягивая, до конца июня".