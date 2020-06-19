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Лукашенко ориентировал Нацбанк на снижение ставки рефинансирования
19.06.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентировал Национальный банк на снижение ставки рефинансирования. Об этом глава государства заявил
Президент напомнил, что премьер-министр и глава Нацбанка отвечают за рост ВВП и доходов населения, сдерживание цен. "А с сегодняшнего дня председатель Нацбанка является главным помощником премьер-министра по выплате заработной платы и работе предприятий", - добавил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко
"Посмотрите и по ставке рефинансирования, - обратил внимание глава государства. - Все страны ее активно снижают, пытаясь оживить свою экономику. Индекс потребительских цен у нас в параметрах прогноза социально-экономического развития, поэтому стоимость банковского кредита надо уменьшать активнее. Жду решений
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Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентировал Национальный банк на снижение ставки рефинансирования. Об этом глава государства заявил на совещании о...
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