Мужчина нашел рюкзак с деньгами и отнес его в милицию

Источник материала: ОНТ

Житель Чечерского района отнес в милицию найденный рюкзак с деньгами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УВД Гомельского облисполкома.

Рюкзак у дороги нашел Дмитрий Борисенко из Ботвиново. В рюкзаке находились более 1 тыс. рублей и банковская карта. Мужчина сразу же сообщил в РОВД о находке.

В милиции нашли владелицу потерянных вещей – жительницу Кореневки Гомельского района. Женщина рассказала, что по неосторожности потеряла рюкзак.

Мужчину поощрили в РОВД за поступок – вручили книгу о гомельской милиции и благодарственное письмо.

Бухавцов добавил, что еще несколько ценных находок – среди которых банковские карты и мобильные телефоны – принесли за месяц в райотдел.



Фото УВД Гомельского облисполкома

Главное фото: БЕЛТА

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