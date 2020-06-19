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Мужчина нашел рюкзак с деньгами и отнес его в милицию

19.06.2020 14:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина нашел рюкзак с деньгами и отнес его в милицию

Житель Чечерского района отнес в милицию найденный рюкзак с деньгами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УВД Гомельского облисполкома.

Рюкзак у дороги нашел Дмитрий Борисенко из Ботвиново. В рюкзаке находились более 1 тыс. рублей и банковская карта. Мужчина сразу же сообщил в РОВД о находке.

В милиции нашли владелицу потерянных вещей – жительницу Кореневки Гомельского района. Женщина рассказала, что по неосторожности потеряла рюкзак.

Мужчину поощрили в РОВД за поступок – вручили книгу о гомельской милиции и благодарственное письмо.

Бухавцов добавил, что еще несколько ценных находок – среди которых банковские карты и мобильные телефоны – принесли за месяц в райотдел.


Фото УВД Гомельского облисполкома

Главное фото: БЕЛТА

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Житель Чечерского района отнес в милицию найденный рюкзак с деньгами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УВД Гомельского облисполкома. Рюкзак у дороги нашел...
 
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