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Мужчина нашел рюкзак с деньгами и отнес его в милицию
Источник материала: ОНТ
Житель Чечерского района отнес в милицию найденный рюкзак с деньгами,
Рюкзак у дороги нашел Дмитрий Борисенко из Ботвиново. В рюкзаке находились более 1 тыс. рублей и банковская карта. Мужчина сразу же сообщил в РОВД о находке.
В милиции нашли владелицу потерянных вещей – жительницу Кореневки Гомельского района. Женщина рассказала, что по неосторожности потеряла рюкзак.
Мужчину поощрили в РОВД за поступок – вручили книгу о гомельской милиции и благодарственное письмо.
Бухавцов добавил, что еще несколько ценных находок – среди которых банковские карты и мобильные телефоны – принесли за месяц в райотдел.
Главное фото: БЕЛТА
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Житель Чечерского района отнес в милицию найденный рюкзак с деньгами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УВД Гомельского облисполкома. Рюкзак у дороги нашел...
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