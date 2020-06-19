Профилактика минимизирует последствия

Источник материала: Ивьевский край

Согласно требованиям п.43, 44. Правил пользования газом в быту дымовые и вентиляционные каналы в жилых и (или) нежилых помещениях для отвода продуктов сгорания от проточных газовых водонагревателей и отопительного газового оборудования независимо от материала, из которого они изготовлены, подлежат периодическим проверкам и прочисткам в процессе эксплуатации:

- отопительного газового оборудования независимо от материала, из которого они изготовлены, - перед отопительным сезоном;

- проточных газовых водонагревателей в зависимости от материала, из которого они изготовлены: кирпичные - не реже одного раза в квартал; асбестоцементные, гончарные, стальные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона - не реже одного раза в год.

После каждого ремонта дымовые и вентиляционные каналы необходимо проверять и прочищать независимо от срока, прошедшего с предыдущей проверки.

При отсутствии актов проверок, выполненных специализированными организациями, либо записей в журналах учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, свидетельствующих о выполнении соответствующих работ, согласно п.70 Правил пользования газом в быту в целях обеспечения безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования газоснабжающая организация вправе прекратить снабжение газом потребителей и отключить газоиспользующее оборудование от системы газоснабжения.

К сведению потребителей:

Согласно требованию п.7 Комплексного плана мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов, утвержденного протоколом Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров РБ №33/22пр от 27.07.2016 газоснабжающую организацию обязали отключать от газоснабжения жилые дома при получении информации об отсутствии у их собственников актов проверки дымовых и вентиляционных каналов, а также при получении информации об их неисправности.

С целью предупреждения несчастных случаев, связанных с эксплуатацией газоиспользующего оборудования с организованным отводом продуктов сгорания, и исключения отключения газоиспользующего оборудования от системы газоснабжения вам необходимо проводить периодические проверки состояния и прочистки дымовых и вентиляционных каналов в процессе их эксплуатации.

В соответствии с п.47 Правил пользования газом в быту допускается выполнение работ по повторной (периодической) проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов в одноквартирных, блокированных жилых домах, принадлежащих гражданам на праве собственности, собственниками этих жилых домов и (или) потребителями газа, прошедшим специальное обучение и допущенным по результатам обучения к выполнению указанных работ, с регистрацией проверки в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов.

Специальное обучение и допуск по результатам обучения к выполнению работ осуществляет Гродненский филиал ГИПК "Газ-Институт": г. Гродно, ул. Озерское Шоссе, д.3, тел./факс +375 152 72-37-13, тел. +375 152 72-03-55.

При отсутствии обучения, для выполнения проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов можно обратиться в организации, выполняющие данный вид работ:

Гродненский областной комбинат противопожарных работ: г. Гродно, ул. Антонова, д.13, тел. +375 152 62-35-10.

ООО ТопазЗападИнжиниринг: г. Гродно, ул. Литовская, 4-1, тел/факс, +375 152 62-38-39, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , vel. +375 044 530-00-38 (проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, замена и монтаж присоединительных дымоотводящих патрубков).