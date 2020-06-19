ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Профилактика минимизирует последствия

19.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Согласно требованиям п.43, 44. Правил пользования газом в быту дымовые и вентиляционные каналы в жилых и (или) нежилых помещениях для отвода продуктов сгорания от проточных газовых водонагревателей и отопительного газового оборудования независимо от материала, из которого они изготовлены, подлежат периодическим проверкам и прочисткам в процессе эксплуатации:
- отопительного газового оборудования независимо от материала, из которого они изготовлены, - перед отопительным сезоном;
- проточных газовых водонагревателей в зависимости от материала, из которого они изготовлены: кирпичные - не реже одного раза в квартал; асбестоцементные, гончарные, стальные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона - не реже одного раза в год.

После каждого ремонта дымовые и вентиляционные каналы необходимо проверять и прочищать независимо от срока, прошедшего с предыдущей проверки.
При отсутствии актов проверок, выполненных специализированными организациями, либо записей в журналах учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, свидетельствующих о выполнении соответствующих работ, согласно п.70 Правил пользования газом в быту в целях обеспечения безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования газоснабжающая организация вправе прекратить снабжение газом потребителей и отключить газоиспользующее оборудование от системы газоснабжения.

К сведению потребителей:

Согласно требованию п.7 Комплексного плана мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов, утвержденного протоколом Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров РБ №33/22пр от 27.07.2016 газоснабжающую организацию обязали отключать от газоснабжения жилые дома при получении информации об отсутствии у их собственников актов проверки дымовых и вентиляционных каналов, а также при получении информации об их неисправности.
С целью предупреждения несчастных случаев, связанных с эксплуатацией газоиспользующего оборудования с организованным отводом продуктов сгорания, и исключения отключения газоиспользующего оборудования от системы газоснабжения вам необходимо проводить периодические проверки состояния и прочистки дымовых и вентиляционных каналов в процессе их эксплуатации.
В соответствии с п.47 Правил пользования газом в быту допускается выполнение работ по повторной (периодической) проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов в одноквартирных, блокированных жилых домах, принадлежащих гражданам на праве собственности, собственниками этих жилых домов и (или) потребителями газа, прошедшим специальное обучение и допущенным по результатам обучения к выполнению указанных работ, с регистрацией проверки в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов.
Специальное обучение и допуск по результатам обучения к выполнению работ осуществляет Гродненский филиал ГИПК "Газ-Институт": г. Гродно, ул. Озерское Шоссе, д.3, тел./факс +375 152 72-37-13, тел. +375 152 72-03-55.
При отсутствии обучения, для выполнения проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов можно обратиться в организации, выполняющие данный вид работ:
Гродненский областной комбинат противопожарных работ: г. Гродно, ул. Антонова, д.13, тел. +375 152 62-35-10.
ООО ТопазЗападИнжиниринг: г. Гродно, ул. Литовская, 4-1, тел/факс, +375 152 62-38-39, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., vel. +375 044 530-00-38 (проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, замена и монтаж присоединительных дымоотводящих патрубков).

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно требованиям п.43, 44. Правил пользования газом в быту дымовые и вентиляционные каналы в жилых и (или) нежилых помещениях для отвода...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Волковыщине с 17 июня введен запрет на посещение лесов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика