Как выглядят самые дешевые и самые дорогие кухни

Источник материала: Новости Волковыска

Выбор кухонных гарнитуров сегодня чрезвычайно велик — подходящий себе комплект найдет потребитель с любым уровнем дохода. Но почему одни кухни стоят 300-400 руб., а другие — несколько тысяч? Совместно со строительным порталом Domodel.by разобрались, как выглядят одни из самых дешевых и дорогих кухонь, чем они отличаются и оправдана ли их цена?





Бюджетные варианты

Самое заметное на первый взгляд отличие дешевой мебели от дорогой — это дизайн. Недорогие кухни — представители огромнейшей ниши масс-маркета. Другими словами: кухни эконом-класса выглядят стандартно и увидеть их можно во многих белорусских квартирах.

Второй и более весомый отличительный признак бюджетной мебели — второсортный материал. Недорогие кухонные гарнитуры делают чаще всего из ДСП и ЛДСП, реже — из МДФ. Для изготовления столешниц, как правило, используют ДСП или ламинат.

Третья отличительная черта —«начинка». Отсутствие «умных» систем хранения, стандартные полки и ящики, ничем не примечательная фурнитура — все это заметно сказывается на итоговой стоимости кухни. Добавим размер гарнитура и получим полный список отличий дешевых кухонь от дорогих.





Компактный линейный гарнитур выполнен из ламинированного ДСП. Состоит из 3 нижних и 3 верхних шкафчиков. Габариты — 2000х2170х600 мм. BTS «Катя» —пример того, что создать стильный интерьер можно без особых финансовых затрат. Купить кухню можно за 295 руб.





Недорогой и практичный комплект состоит из 2 верхних и 2 нижних шкафов, газовки. Корпус выполнен из ЛДСП, фасады — МДФ, задние стенки — ДВП. На фасадные панели нанесен рисунок методом УФ-фотопечати. За гарнитур «ДАРЬЯ-1» длиной 1,4 метра просят 326 руб.





Небольшая кухня в стиле прованс длиной полтора метра. Для изготовления корпуса применен ЛДСП, фасадов — пленка МДФ. Выполнен в типичных для данного стиля цветах — арктик и мурено. За 361 руб. вы получите 2 навесных шкафа, шкаф-газовку, стол-мойку и стол с тремя ящиками.





Самый компактный гарнитур в нашем обзоре — его дина всего 1,2 м. Каркас выполнен из ЛДСП белого цвета, фасады — пленка МДФ, столешница — постформинг «антарес». Комплект «Лондон» отлично впишется в малогабаритный дом, квартиру-студию или даже офис. Цена вопроса — 375 руб.





Симпатичная кухня стандартной комплектации по невысокой цене — 399 руб. Характеристики такие же, как и у большинства комплектов эконом-класса: длина— 2 м, материал корпуса и фасадов — ламинированный ДСП, столешница — постформинг.

Кухни премиум-класса

Дорогие гарнитуры отличаются оригинальным, а порой даже уникальным дизайном. Одного взгляда на такую кухню достаточно, чтобы понять, что над ее лощеным обликом работали лучшие мастера.

Мебель высокого ценового сегмента, как правило, изготавливается из массива дерева, МДФ и шпона. Столешницы тоже с «изыском» — их делают из натурального или искусственного камня, стали.

Модели премиум-класса отличаются функциональности. Они оборудованы в соответствии с последними техническими новинками: здесь и хитроумные механизмы, и потайные системы хранения. Фурнитура — качественная и прочная. Пользоваться такой мебелью (и даже просто смотреть на нее) одно удовольствие.





Выполненный в современном стиле гарнитур состоит из двух частей: рабочей зоны (2850*1500 мм) и островка (700*900 мм). Фасады цвета слоновой кости выполнены из МДФ и для большей эпатажности покрыты слоем глянца. Отдать за эту красоту нужно ни много ни мало 8193,60 руб.





Если вам по душе этнический стиль и качественно сделанная мебель, подготовьте 9892,80 руб. Именно столько стоит без преувеличения необычный гарнитур «Weekend». Массив сосны, льнопеньковые веревки вместо ручек, неровные края и даже небольшие сучки —такую мебель мало где встретишь.





Еще одна кухня премиум –класса в стиле кантри, но на этот раз уже из массива ясеня. Золотистые декоративные элементы выглядят богато на фасадах цвета слоновой кости. Несложно представить и стоимость такого гарнитура — 10267,20 руб.





Отличительной чертой модели «Crystal» являются выполненные из ламинированной плиты с наклеенным по лицевой стороне стеклом, которое может быть окрашено в любой цвет. Смотрится гарнитур так же эффектно, как и его ценник — 10267,20 руб.





Самый дорогой в нашем обзоре гарнитур — благородный итальянец. Кухня «Lucia» выполнена из массива дуба и комплектуется ручками цвета бронзы. Комплект содержит все необходимое для хранения кухонной утвари, рабочая зона отличается удобством и практичностью. Стоит такое счастье — 10845,60 - 11760,00 руб.

Резюмируя все увиденное и сказанное, можно сделать следующий вывод: если перед вами кухня премиум-класса, она оснащена всем необходимым для комфортного и долговечного использования. Недорогие гарнитуры особой роскоши не обещают, но могут стать достойным временным вариантом. А можно остановиться и на чем-то среднем. Огромный выбор гарнитуров на любой вкус и кошелек ждет вас в каталоге Domodel.by!