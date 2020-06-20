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Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом
Источник материала: СТВ
Новости США. Четыре года назад Джоли и Питт подали документы на развод. С тех пор бывшие супруги практически ничего не говорили о своём расставании. Сейчас актриса всё-таки упомянула причину в
«Я рассталась ради благополучия моей семьи. Это было правильное решение. Я продолжаю концентрироваться на их исцелении», – объяснила Анджелина.
По словам актрисы, есть люди, которые воспользовались её молчанием в своих целях. Однако Джоли это не пугает, поскольку её сыновья и дочки достаточно умны, чтобы отличать ложь от правды.
«Это шесть очень смелых, очень сильных молодых людей», – сказала о своих детях актриса.
Анджелина добавила, что рождение и усыновление – отличный способ стать семьёй. Хотя артистка не говорит со своими сыновьями и дочерьми о беременности, она с любовью рассказывает о том, как нашла своих приёмных детей, и что почувствовала, когда впервые заглянула в их глаза.
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Новости США. Четыре года назад Джоли и Питт подали документы на развод. С тех пор бывшие супруги практически ничего не говорили о своём расставании. Сейчас актриса...
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