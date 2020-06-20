ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом

20.06.2020 10:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. Четыре года назад Джоли и Питт подали документы на развод. С тех пор бывшие супруги практически ничего не говорили о своём расставании. Сейчас актриса всё-таки упомянула причину в разговоре с Vogue.

«Я рассталась ради благополучия моей семьи. Это было правильное решение. Я продолжаю концентрироваться на их исцелении», – объяснила Анджелина.

Прошло более двух лет. Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись 

По словам актрисы, есть люди, которые воспользовались её молчанием в своих целях. Однако Джоли это не пугает, поскольку её сыновья и дочки достаточно умны, чтобы отличать ложь от правды.

«Это шесть очень смелых, очень сильных молодых людей», – сказала о своих детях актриса.

Анджелина добавила, что рождение и усыновление – отличный способ стать семьёй. Хотя артистка не говорит со своими сыновьями и дочерьми о беременности, она с любовью рассказывает о том, как нашла своих приёмных детей, и что почувствовала, когда впервые заглянула в их глаза.

Напомним, у Анджелины Джоли трое приёмных и трое родных детей. Как они выглядят сейчас – смотрите здесь.

Люди в материале: Анджелина Джоли, Брэд Питт, Angelina Jolie, Brad Pitt

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Четыре года назад Джоли и Питт подали документы на развод. С тех пор бывшие супруги практически ничего не говорили о своём расставании. Сейчас актриса...
 
Новости дня
Новости разные
 
Врач рассказал, почему нельзя пользоваться смартфоном перед сном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
20.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика