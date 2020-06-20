В Гомеле на акции протеста задержали глухонемого парня. Есть жуткое видео

Источник материала: KYKY

Вчера, 19 июня, в Гомеле на акции солидарности с задержанными из-за президентских выборов силовики «приняли» двух братьев Андрея и Виталия Больбух. Каждый из них имеет инвалидность по слуху, что не помешало силовикам увезти парней как активно протестующих. На видео слышно, как при задержании один из парней пытается кричать и говорить что-то жестами. Четверо представителей ОМОНа, которые несут молодого человека, не обращают на это внимания.

Позже стало известно, что Виталию после задержания стало плохо и его отпустили домой, он вернулся около трех часов ночи. Андрея увезли в ИВС, он там провел ночь. Мать полдня не знала, что с ним – для нее парни просто вышли из дома в магазин: «Ну бывало, что до 12-ти гуляют, а тут уже и час и два, я места не нахожу. Около трех домой пришел Виталик. Говорит, нас задержали, но мне стало плохо и меня отпустили, а Андрея увезли в ИВС».

После публикации новости на TUT.by в УВД сообщили, что Андрея тоже отпустили: «Данный гражданин находился в изоляторе временного содержания УВД Гомельского облисполкома. Он был задержан за нарушение ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь. Учитывая физиологические особенности, принято решение его освободить. В настоящее время гомельчанин отпущен».