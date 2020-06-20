Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко встретился с коллективом Кировской райбольницы

Источник материала: Кировец



Сегодня после церемонии открытия мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области» в д.Борки Кировскую центральную районную больницу посетил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко. С медицинскими работниками также общались заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко и начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Александр Старовойтов.

Председатель Кировского райисполкома Михаил Гулый и главный врач ЦРБ Александр Лукьяненко ознакомили Игоря Петришенко с ходом реконструкции здания бывшего инфекционного отделения на территории больничного городка. Планируется, что в этом корпусе разместятся взрослая и детская поликлиники, кабинеты врача фтизиатра и инфекционный. Главный инженер ГУКДСП «Кировская ПМК-255» Сергей Иваницкий отметил, что работы по реконструкции здания подходят к завершению.



















Затем заместитель премьер-министра встретился с трудовым коллективом райбольницы. Во время встречи обсудили актуальные вопросы совершенствования материально-технической базы учреждения здравоохранения, материального стимулирования труда, работы в условиях пандемии, закрепления молодых специалистов на рабочих местах и другие.