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Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко встретился с коллективом Кировской райбольницы

20.06.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко встретился с коллективом Кировской райбольницы
Сегодня после церемонии открытия мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области» в д.Борки Кировскую центральную районную больницу посетил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко. С медицинскими работниками также общались заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко и начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Александр Старовойтов.

Председатель Кировского райисполкома Михаил Гулый и главный врач ЦРБ Александр Лукьяненко ознакомили Игоря Петришенко с ходом реконструкции здания бывшего инфекционного отделения на территории больничного городка. Планируется, что в этом корпусе разместятся взрослая и детская поликлиники, кабинеты врача фтизиатра и инфекционный. Главный инженер ГУКДСП «Кировская ПМК-255» Сергей Иваницкий отметил, что работы по реконструкции здания подходят к завершению.


Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко встретился с коллективом Кировской райбольницы
Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко встретился с коллективом Кировской райбольницы
Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко встретился с коллективом Кировской райбольницы
Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко встретился с коллективом Кировской райбольницы

Затем  заместитель премьер-министра встретился с трудовым коллективом райбольницы. Во время встречи обсудили актуальные вопросы совершенствования материально-технической базы учреждения здравоохранения, материального стимулирования труда, работы в условиях пандемии, закрепления молодых специалистов на рабочих местах и другие.

 
 
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Сегодня после церемонии открытия мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области» в д.Борки Кировскую центральную районную...
 
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