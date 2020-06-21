Светлана Тихоновская сдала 110 тысяч подписей и обратилась к соратникам





Радио "Свабода" Тихоновская. "К сожалению, по разным причинам 36 тысяч подписей мы не успели сдать", - отметила в комментарииТихоновская.





Она просит белорусов поддержать ее мужа, Сергея Тихоновского, который во второй раз помещен в карцер по неизвестным причинам. 20 июня известному блогеру, а ныне – политзаключенному, продлили срок содержания в карцере до 26 июня.









"Я очень обеспокоена этой ситуацией, так как по существу невиновного человека, такого, как мы с вами, держат в нечеловеческих условиях такое длительное время. Думаю, Сергей не мог сделать ничего такого, что повлекло бы такое суровое наказание", - отметила Светлана.





Завтра, 22 июня адвокат попытается посетить СИЗО и выяснить причины таких мер.





"Прошу всех поддержать Сергея в такую трудную минуту. Вы можете написать ему письма, выразив свою солидарность", - предложила потенциальный кандидат в президенты.



