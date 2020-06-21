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Светлана Тихоновская сдала 110 тысяч подписей и обратилась к соратникам

21.06.2020 19:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Потенциальный кандидат в президенты Светлана Тихоновская вместе с членами инициативной группы сдала в территориальные комиссии около 110 тысяч подписей.

Светлана Тихоновская сдала 110 тысяч подписей и обратилась к соратникам

"К сожалению, по разным причинам 36 тысяч подписей мы не успели сдать", - отметила в комментарии Радио "Свабода" Тихоновская.

Она просит белорусов поддержать ее мужа, Сергея Тихоновского, который во второй раз помещен в карцер по неизвестным причинам. 20 июня известному блогеру, а ныне – политзаключенному, продлили срок содержания в карцере до 26 июня.


"Я очень обеспокоена этой ситуацией, так как по существу невиновного человека, такого, как мы с вами, держат в нечеловеческих условиях такое длительное время. Думаю, Сергей не мог сделать ничего такого, что повлекло бы такое суровое наказание", - отметила Светлана.

Завтра, 22 июня адвокат попытается посетить СИЗО и выяснить причины таких мер.

"Прошу всех поддержать Сергея в такую трудную минуту. Вы можете написать ему письма, выразив свою солидарность", - предложила потенциальный кандидат в президенты.

Шансы Светланы Тихановской, которая ведет президентскую кампанию от имени своего мужа, быть зарегистрированной при таком количестве сданных подписей, невелики.  Напомним, что агентство Sputnik уже опубликовало информацию о потенциальных кандидатах в президенты, и Тихановской в этих списках нет
 
 
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Потенциальный кандидат в президенты Светлана Тихоновская вместе с членами инициативной группы сдала в территориальные комиссии около 110 тысяч подписей.
 
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