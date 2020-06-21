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Белорусский боксер Релих: «Задержания, избиения - это позор. Мне стыдно за такие действия властей!»

21.06.2020 18:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-чемпион мира по версии WBA белорусский боксер Кирилл Релих рассказал «Трибуне» о своем отношении к предвыборной кампании.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Если честно, я ничего не знаю о кандидатах. Но в связи с тем, что проходят обыски и задержания, значит, есть люди, за которых будут голосовать. Лично я буду знакомиться с претендентами, когда придет пора голосовать.

Единственное, что меня очень напрягает, это то, что происходит на улицах страны. Задержания, избиения — это просто позор. Мне стыдно за такие действия властей!» — заявил Релих.

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Экс-чемпион мира по версии WBA белорусский боксер Кирилл Релих рассказал «Трибуне» о своем отношении к предвыборной кампании.
 
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