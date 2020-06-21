|
Белорусский боксер Релих: «Задержания, избиения - это позор. Мне стыдно за такие действия властей!»
Источник материала: Tut.by
Экс-чемпион мира по версии WBA белорусский боксер Кирилл Релих рассказал
«Если честно, я ничего не знаю о кандидатах. Но в связи с тем, что проходят обыски и задержания, значит, есть люди, за которых будут голосовать. Лично я буду знакомиться с претендентами, когда придет пора голосовать.
Единственное, что меня очень напрягает, это то, что происходит на улицах страны. Задержания, избиения — это просто позор. Мне стыдно за такие действия властей!» — заявил Релих.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-чемпион мира по версии WBA белорусский боксер Кирилл Релих рассказал «Трибуне» о своем отношении к предвыборной кампании.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)