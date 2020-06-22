В Бресте открылась выставка живописи Владимира Сайко

Источник материала: Виртуальный Брест

21 июня 2020 года в Выставочном зале на Советской открылась выставка живописи Владимира Сайко. Профессор БГАИ, кандидат искусствоведения Е. Ф. Шумейко назвал его «одним из самых неординарных молодых белорусско-российских живописцем-баталистом» и блестящим организатором, «который заботится о тех, кто ему доверился».





Журналисты, пришедшие на встречу с художником, смогли оценить эти его качества – от погружения в процесс создания экспозиции до руководства процессом фото и видео фиксации церемонии открытия.





Выставочная деятельность Владимира Сайко началась с 16 лет. Он утверждает, что его картины есть в фондах большинства музеев страны и за ее пределами.





Картины – батальные сюжеты, пейзажи, портреты - путешествуют на крыше авторского авто и иногда – бывало – улетают, оставляя мимолетный след в зеркале заднего вида. Однажды так случилось с полотном о Брестской крепости.





Тем не менее, крупнейшее батальное полотно экспозиции «Оборона Брестской крепости» появилось перед зрителями чуть после окончания интервью с художником. Его натягивали на раму прямо здесь, на полу выставочного зала. Вокруг – фотографии военных времен, топоры, саперные лопатки, деформированные куски металла, скрутки колючей проволоки, опаленные куски дерева … Плакат красного кумача…