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Водители из-за подтоплений улиц вынуждены ездить по тротуарам, иначе никак
22.06.2020 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Улицы превратились в сплошные реки, просто беда. Если у вас автомобиль с низкой посадкой, лучше не рискуйте.
Типичный перекрёсток в Бресте:
Везде вода, поэтому водителям не остаётся ничего иного, как попробовать проехать по тротуарам, благо, пешеходов нет совсем.
Между тем, гроза, а с ней и ливень ушли в направлении Польши.
Теперь и соседям достанется.
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Улицы превратились в сплошные реки, просто беда. Если у вас автомобиль с низкой посадкой, лучше не рискуйте. Типичный перекрёсток в Бресте: Везде вода, поэтому...
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