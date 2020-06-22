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Водители из-за подтоплений улиц вынуждены ездить по тротуарам, иначе никак

22.06.2020 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Улицы превратились в сплошные реки, просто беда. Если у вас автомобиль с низкой посадкой, лучше не рискуйте.

Водители из-за подтоплений улиц вынуждены ездить по тротуарам, иначе никак

Типичный перекрёсток в Бресте:

Водители из-за подтоплений улиц вынуждены ездить по тротуарам, иначе никак

Везде вода, поэтому водителям не остаётся ничего иного, как попробовать проехать по тротуарам, благо, пешеходов нет совсем.

Водители из-за подтоплений улиц вынуждены ездить по тротуарам, иначе никак
 Водители из-за подтоплений улиц вынуждены ездить по тротуарам, иначе никак

Между тем, гроза, а с ней и ливень ушли в направлении Польши.

Теперь и соседям достанется.

 
Теги: Брест
 
 
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  Улицы превратились в сплошные реки, просто беда. Если у вас автомобиль с низкой посадкой, лучше не рискуйте. Типичный перекрёсток в Бресте: Везде вода, поэтому...
 
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