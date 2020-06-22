 Водители из-за подтоплений улиц вынуждены ездить по тротуарам, иначе никак

Источник материала: Виртуальный Брест

Улицы превратились в сплошные реки, просто беда. Если у вас автомобиль с низкой посадкой, лучше не рискуйте.





Типичный перекрёсток в Бресте:





Везде вода, поэтому водителям не остаётся ничего иного, как попробовать проехать по тротуарам, благо, пешеходов нет совсем.







Между тем, гроза, а с ней и ливень ушли в направлении Польши.

Теперь и соседям достанется.