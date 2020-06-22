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В Беларуси запустили новый маршрут электричек, Лукашенко проверил лично

22.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл регулярное движение электричек по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск, сообщает телеканал «МИР 24».

Ходить поезда будут по пятницам, субботам и воскресеньям. Президент лично оценил уровень комфорта новых составов и сам проехал на первом рейсе. Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что с электричками у него связаны детские воспоминания.

«Потому что сам все время в школу ходил по железной дороге. Это спасение было, артерия для жизни. Я когда вас вижу – это родное. Еще потому, что вы меня спасли 20 с лишним лет тому назад. Когда метро в Минске забастовало, 60 машинистов с железной дороги обеспечили работу метро. Тогда вы меня спасли. Я вам очень благодарен. Поэтому с вами общаюсь как с родными людьми», – сказал президент Беларуси.

Новый маршрут – один из этапов по электрификации участка Жлобин – Калинковичи – Барбаров. Его протяженность – почти 150 километров. Завершить его планируют до конца 2021 года. В перспективе это позволит пустить по маршруту пассажирские и грузовые поезда на электротяге.



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Теги: Минск
 
 
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Ходить поезда будут по пятницам, субботам и воскресеньям.
 
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