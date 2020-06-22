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Как выглядело редкое солнечное затмение из космоса? Астронавт показал необычное фото
Источник материала: ОНТ
Американский астронавт Кристофер Кэссиди поделился фотографиями редкого солнечного затмения, сделанными с борта Международной космической станции (МКС).
Снимки опубликованы в Twitter.
По словам Кэссиди, фотографии сделаны в момент, когда МКС пролетала над территорией Китая.
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Фото: Twitter / La Jornada Maya
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Американский астронавт Кристофер Кэссиди поделился фотографиями редкого солнечного затмения, сделанными с борта Международной космической станции (МКС). Снимки...
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