Как выглядело редкое солнечное затмение из космоса? Астронавт показал необычное фото

Источник материала: ОНТ

Американский астронавт Кристофер Кэссиди поделился фотографиями редкого солнечного затмения, сделанными с борта Международной космической станции (МКС).

Снимки опубликованы в Twitter.

По словам Кэссиди, фотографии сделаны в момент, когда МКС пролетала над территорией Китая.

Ранее пользователи соцсетей поделились своими снимками солнечного затмения, которое произошло 21 июня.

Фото: Twitter / La Jornada Maya

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