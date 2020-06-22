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Содержащее опасные психотропы растение изъяли из аптеки в Барановичах

22.06.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Растение с содержанием опасных психотропных веществ изъяли из аптеки в Барановичах. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Содержащее опасные психотропы растение изъяли из аптеки в Барановичах

"В соответствии с информацией, полученной от Министерства внутренних дел, в Беларуси имел место факт реализации через аптеку в Барановичах растения рода гармала обыкновенная (латинское название Peganum harmala) в высушенном и расфасованном виде, предназначенном для розничной реализации, российского производства", - говорится в сообщении. Продукция изъята, проводится проверка.

Как следует из заключения химической экспертизы, проведенной Госкомитетом судебных экспертиз, изъятая высушенная трава гармалы обыкновенной содержит в своем составе особо опасные психотропные вещества гармалин и гармин, включенные в перечень запрещенных в Беларуси.

Кроме того, согласно приложению 7 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", все виды растения Гармала (Peganum L.) включены в Перечень растений и продуктов их переработки, объектов животного происхождения, микроорганизмов, грибов и биологически активных веществ, запрещенных для использования в составе биологически активных добавок к пище.

Содержащее опасные психотропы растение изъяли из аптеки в Барановичах

Минздрав обращает внимание на недопустимость поставок и реализации травы гармала обыкновенная через аптеки страны в любом виде, в том числе в составе смесей с другими растениями или продуктами.

 
 
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  Растение с содержанием опасных психотропных веществ изъяли из аптеки в Барановичах. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА. "В...
 
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