Министерство образования и Всемирный банк подписали Соглашение о займе для модернизации высшего образования

Источник материала: Полесская правда



В Министерстве образования состоялось официальное подписание соглашения о займе (проект «Модернизация высшего образования Республики Беларусь») между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития в онлайн формате.

От Беларуси соглашение подписал министр образования Игорь Карпенко, от Международного банка реконструкции и развития – исполняющий обязанности директора Отдела Беларуси, Молдовы и Украины (регион Европы и Центральной Азии) Всемирного банка, глава представительства Всемирного банка в Республике Беларусь Александр Кремер.

В соответствии с соглашением о займе Международный банк реконструкции и развития в 2020–2025 годах предоставит Беларуси заем в размере 100 миллионов евро на модернизацию высшего образования, в том числе на создание и модернизацию современной учебно-образовательной среды в вузах, внедрение инновационных подходов, технологий обучения и преподавания, а также расширение преобразований в сфере управления и обеспечения качества образования.

В рамках реализации соглашения о займе планируется:

создание междисциплинарного учебно-исследовательского центра на базе Белорусского государственного университета, включающего 37 учебных лабораторий, девяти центров коллективного пользования, модернизация более 60 учебно-исследовательских лабораторий;

капитальный ремонт отдельных учебных корпусов вузов с созданием необходимой инфраструктуры для запланированных лабораторий и повышением энергоэффективности учебных корпусов.

Эти мероприятия будут реализованы в 18 УВО (в том числе в 10 региональных), подчиненных Министерству образования, Министерству транспорта и коммуникаций, Министерству сельского хозяйства и продовольствия и Министерству здравоохранения.

В рамках проекта будет создано Национальное агентство по обеспечению качества образования (на всех уровнях образования).

Реализация мероприятий проекта позволит сформировать в белорусских университетах интегрированную инновационную среду обучения, обеспечивающую подготовку конкурентоспособных специалистов, организовать обучение по ряду перспективных специальностей (биоинженерия, нанохимия, синтетическая и системная биология, фармакология, биоинформатика, биомеханика, феномика, геномика, протеомика, метаболомика и др.), обеспечить развитие сетевой формы взаимодействия, будет способствовать повышению экспорта образовательных услуг. Кроме того, создаваемая инфраструктура позволит обеспечить поддержку реализации концепции «Университет 3.0», проведение новых междисциплинарных наукоемких разработок, их коммерциализацию, создание на базе УВО инновационных компаний и их регистрацию в качестве резидентов технопарков.