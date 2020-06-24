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25 июня в Беларуси начинается ЦТ

24.06.2020 15:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Централизованной тестирование в стране стартует 25 июня, сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Первым будут сдавать белорусский язык, затем пройдет тестирование по русскому языку - 26 и 27 июня, обществоведению - 29, математике - 1 и 2 июля, биологии - 4 июля. Проверить свои знания в иностранных языках можно будет 6 июля, а в химии - 8 июля, физике - 10 июля, истории Беларуси - 12 июля, географии - 14 июля, всемирной истории (новейшее время) - 16 июля.

Для тех, кто не сможет попасть на ЦТ в основные дни, могут с 12 по 17 июля зарегистрироваться на испытание в резервные дни. Причем, если у абитуриента есть пропуски на ЦТ, оформленный до переноса тестирования, то их обменивать ему не понадобится.

Тестирование в резервные дни начнется 19 июля с теста по белорусскому, а 21 июля можно будет сдать русский язык. Кроме этого, 19 и 23 июля пройдет испытание по обществоведению, математике, биологии, иностранным языкам, химии, физике, истории Беларуси, географии, всемирной истории (новейшее время).

Явиться в места сдачи Централизованного тестирования лучше в деловом стиле и с паспортом, пропуском и гелевой или капиллярной ручккой с чернилами черного цвета. В ведомстве отметили, что в время испытаний будут соблюдаться требования социальной дистанции, также в аудиториях установят средства для дезинфекции рук, передает БелТА.

 
 
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Централизованной тестирование в стране стартует 25 июня, сообщили в пресс-службе Министерства образования.
 
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