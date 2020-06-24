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В Беларуси сократилось число зарегистрированных преступлений

24.06.2020 16:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

рrokuratura.gov.by

С начала текущего года количество зарегистрированных преступлений в стране снизилось на 13,4%. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Алексей Стук в ходе онлайн-видеобрифинга.

Количество зарегистрированных в стране преступлений по итогам 5 месяцев 2020 года сократилось на 13,4% (с 36 857 до 31 903).

Снижение произошло за счет уменьшения числа всех категорий преступлений, при этом тяжких – почти на 41%, особо тяжких – на 26,4%.

В текущем году отмечается улучшение криминогенной ситуации и в сфере борьбы с коррупцией. Число учтенных за 5 месяцев коррупционных преступлений снизилось с 854 до 837.

Органы прокуратуры в I квартале 2020 года провели более 220 проверок исполнения антикоррупционного законодательства. Для устранения нарушений внесено почти 700 актов прокурорского надзора, возбуждено 19 уголовных дел, выявлено свыше 700 нарушений в этой сфере.

Активизированы усилия прокуратуры по взысканию с виновных лиц имущества, полученного в нарушение требований законодательства о борьбе с коррупцией. Только в этом году по требованию Генеральной прокуратуры в республиканский бюджет перечислено более 375 тыс. долларов, 70 тыс. евро, 34 тыс. рублей.

 
 
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С начала текущего года количество зарегистрированных преступлений в стране снизилось на 13,4%. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Алексей Стук в ходе...
 
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