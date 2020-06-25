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Гражданин России пытался ввезти гашиш, насвай и таблетки
25.06.2020 12:51 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328-1 УК Республики Беларусь в отношении гражданина России.
28-летний россиянин следовал из Польши в качестве пассажира микроавтобуса марки «Мерседес-Бенц Спринтер» через республиканский пункт таможенного оформления «Варшавский мост».
В ходе таможенного контроля в кармане куртки, надетой на гражданине, а также в брюках, находившихся в дорожном чемодане, было обнаружено вещество растительного происхождения коричневого цвета. Согласно заключению эксперта Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, представленное на исследование вещество является опасным наркотическим средством – гашишем.
Также в ходе операций таможенного контроля среди личных вещей гражданина обнаружено четыре банки с запрещенным к обороту на территории Республики Беларусь некурительным табачным изделием насвай, а под подкладкой молнии чемодана - свыше 65 таблеток трамадола и диазепама, которые могут содержать в своем составе опасные психотропные вещества. По медицинским препаратам назначена экспертиза.
Гражданин задержан в порядке ст. 108 УПК Республики Б
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Брестской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328-1 УК Республики Беларусь в отношении гражданина России. 28-летний россиянин следовал из Польши в...
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