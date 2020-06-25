В Мозырском районе открыли ферму по выращиванию родительского стада бройлера

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Участие в торжественном мероприятии приняли председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Олег Слинько.Геннадий Соловей подчеркнул важность этого объекта как для развития самого предприятия, так и для развития экономики района и области. Новая птицеферма позволит экономически эффективно использовать финансовый и ресурсный потенциал региона, для реализации которого на территории Мозырского района созданы все условия.

Еще одним важным плюсом губернатор считает создание 20 новых рабочих мест. Сейчас особенно важно, отметил Геннадий Михайлович, чтобы люди были заняты в производстве, ощущали себя комфортно и получали достойную оплату своего труда.

– Запуск нового объекта, кроме очевидных экономических результатов, позволит Мозырскому району еще больше закрепить лидирующие позиции по сельскохозяйственному производству не только в Гомельской области, но и на республиканском уровне, – подчеркнул Геннадий Соловей.

На территории новой фермы находятся пять птичников, один из которых рассчитан на 13,8 тыс. голов ремонтного молодняка, остальные – на 7 тыс. кур родительского стада.

Директор предприятия – член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Олег Слинько отметил, что новая птицеферма позволит полностью закрыть потребность области в инкубационном яйце и повысить товарооборот.

– С вводом птицефермы наступил новый этап в развитии предприятия, потому что здесь будет производиться 5 млн инкубационных яиц, будем получать около 4 млн суточных цыплят-бройлера. Кроме этого, необходимо увеличивать производство мяса цыплят-бройлера, так как производимые объемы продукции на данном этапе очень легко реализуются, – отметил Олег Михайлович.

Следующий этап – строительство инкубатора, проект которого находится на экспертизе. Ближе к сентябрю начнется его строительство в агрогородке Рудня Михалковского сельсовета, а к следующему Дню Независимости, по словам Олега Слинько, состоится открытие.

Стоит отметить, что ферма в Заболотье возведена на месте молочнотоварной фермы. Строительные работы велись за счет собственных средств хозспособом два года. Для производства закуплено одно из лучших современных европейских оборудований, все процессы которого полностью автоматизированы.

Ольга ЛАСУТА.

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