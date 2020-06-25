Жара на дороге. Водитель, проверь своё самочувствие!

Источник материала: Полесская правда



В жаркую погоду проводить долгое время за рулем совсем не легко, особенно в автомобиле без кондиционера. В ГАИ Брестчины рассказали корреспонденту pinsknews.by, как подружиться с летним солнцем на дороге.

При высокой температуре водители утомляются значительно быстрее, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. У метеозависимых людей появляется вдобавок головокружение, вялость, сонливость. В таких условиях водители должны быть более внимательными, сосредоточенными и осторожными при участии в дорожном движении.

Не добавляют отличного самочувствия часы перед грозой, когда в воздухе снижается содержание кислорода, происходит так называемая погодная гипоксия. В жаркие дни Госавтоинспекция рекомендует водителям не находиться долгое время за рулем, особенно если в автомобиле нет кондиционера. При необходимости сесть за руль следует убедиться в отличном состоянии, во время движения прислушиваться к своему организму. На дальние расстояния лучше всего отправляться в ранние часы, когда солнце еще высоко не поднялось. Летом в автомобиле должна быть бутылка питьевой воды. Если вы знаете, что вам могут потребоваться лекарства, держите их рядом с собой. Почувствовав слабость, головокружение или любое другое недомогание остановитесь в тени, выйдите из автомобиля. И только в случае улучшения самочувствия садитесь снова за руль, противном случае вызывайте скорую.

Водителям также нужно помнить и о своих пассажирах. Не оставляйте даже на пару минут в закрытой машине детей, пожилых и больных людей, домашних животных. Из-за жары в салоне может стать душно, а у людей и животных резко ухудшится физическое состояние.

Госавтоинспекция призывает водителей не игнорировать свое самочувствие, от него зависит безопасность поездки. Берегите себя и будьте аккуратны.

Группа по агитации и пропаганде ГАИ УВД