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Тест. Какой из этих смартфонов продается дороже
Источник материала: Tut.by
Мы уже несколько раз писали — разницы в дизайне между флагманскими смартфонами и устройствами из средней ценовой категории становится все меньше. Неподготовленному человеку сходу угадать, какой из девайсов дешевле или дороже, может быть сложно. Но вдруг вы гуру мобильных технологий? Проверьте ниже.
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