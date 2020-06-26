Тест. Какой из этих смартфонов продается дороже

Источник материала: Tut.by

Мы уже несколько раз писали — разницы в дизайне между флагманскими смартфонами и устройствами из средней ценовой категории становится все меньше. Неподготовленному человеку сходу угадать, какой из девайсов дешевле или дороже, может быть сложно. Но вдруг вы гуру мобильных технологий? Проверьте ниже.