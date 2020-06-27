Смерть мотоцикла HONDA глазами самого байка (ул. Пионерская в Бресте)

Источник материала: Виртуальный Брест

Камера под передним крылом. Улица Пионерская перед Я.Купалы.





ДТП произошло по вине водителя красного автомобиля, который при совершении маневра в правую полосу не уступил дорогу байкеру, который ехал по своей полосе не нарушая ПДД .

После приезда инспекторов, виновник ДТП свою вину не признал, сказав что не видел в правой полосе участников дорожного движения. По его показаниям, полоса была абсолютно свободна.

ДТП произошло 16 июня 2020 года в городе Бресте на улице Пионерской перед перекрестком с улицей Янки Купалы. Мотоциклист, ехавший на HONDA пожалел человека и отказался от претензий. В настоящий момент мотоциклом занимаются оценщики для передачи суммы ущерба в органы страхования.