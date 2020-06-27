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Автовладелец въехал в лужу и не может отмыться... Он считает, что туда сливали масло
27.06.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Столкнулся с крайне неприятной ситуацией, ехал на дачу в садовом товариществе Южное -1, ехал вдоль ЖД путей и там большие лужи...
Объехать их нельзя было, пришлось по ним. Казалось бы, ничего серьезного... а тут подарок ждал.
В лужи подливают то ли масло, то ли ещё что, непонятное вещество.
Вот результат на фото после этих луж. Я не смог отмыть свое крыло.
Будет бдительны!
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Столкнулся с крайне неприятной ситуацией, ехал на дачу в садовом товариществе Южное -1, ехал вдоль ЖД путей и там большие лужи ... Объехать их нельзя было, пришлось...
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