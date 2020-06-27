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Автовладелец въехал в лужу и не может отмыться... Он считает, что туда сливали масло

27.06.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Столкнулся с крайне неприятной ситуацией, ехал на дачу в садовом товариществе Южное -1, ехал вдоль ЖД путей и там большие лужи...

Автовладелец въехал в лужу и не может отмыться... Он считает, что туда сливали масло

Объехать их нельзя было, пришлось по ним. Казалось бы, ничего серьезного... а тут подарок ждал.

Автовладелец въехал в лужу и не может отмыться... Он считает, что туда сливали масло

В лужи подливают то ли масло, то ли ещё что, непонятное вещество.

Автовладелец въехал в лужу и не может отмыться... Он считает, что туда сливали масло

Вот результат на фото после этих луж. Я не смог отмыть свое крыло.

Автовладелец въехал в лужу и не может отмыться... Он считает, что туда сливали масло

Будет бдительны!

 
 
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  Столкнулся с крайне неприятной ситуацией, ехал на дачу в садовом товариществе Южное -1, ехал вдоль ЖД путей и там большие лужи ... Объехать их нельзя было, пришлось...
 
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