Автовладелец въехал в лужу и не может отмыться... Он считает, что туда сливали масло

Источник материала: Виртуальный Брест

Столкнулся с крайне неприятной ситуацией, ехал на дачу в садовом товариществе Южное -1, ехал вдоль ЖД путей и там большие лужи...





Объехать их нельзя было, пришлось по ним. Казалось бы, ничего серьезного... а тут подарок ждал.





В лужи подливают то ли масло, то ли ещё что, непонятное вещество.





Вот результат на фото после этих луж. Я не смог отмыть свое крыло.





Будет бдительны!