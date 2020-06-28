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Следственный комитет расследует причины гибели рабочих в колодце в Минске

28.06.2020 15:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Причины гибели рабочих в кабельном колодце на проспекте Дзержинского расследует Следственный комитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что под землей мужчины проводили строительные работы. Без сознания их обнаружили вечером 26 июня. 

Из колодца спасатели извлекли троих человек без сознания. Двое из них умерли. Ещё один их коллега был доставлен в больницу. У него черепно-мозговая травма.

Следственный комитет расследует причины гибели рабочих в колодце в Минске

Медики оценивают состояние пациента как среднетяжелое.

К этому времени сотрудники МЧС провели замеры воздуха в колодце. Превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ не обнаружено.

Следственный комитет расследует причины гибели рабочих в колодце в Минске

Кроме того, по факту гибели людей Департаментом государственной инспекции труда проводится специальное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организации, не обеспечивших соблюдение требований законодательства об охране труда. 

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Новости Беларуси. Причины гибели рабочих в кабельном колодце на проспекте Дзержинского расследует Следственный комитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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