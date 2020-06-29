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В Жлобинском районе Ford сбил 6-летнего ребенка
Источник материала: Tut.by
В Жлобинском районе малыш внезапно выскочил на дорогу и попал под проезжающий Ford. Подробности
ДТП произошло днем 27 июня в деревне Папоротное.
По предварительной информации, мальчик внезапно выбежал на дорогу из-за стоявшего на обочине автомобиля.
С различными травмами ребенка доставили в больницу.
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По предварительной информации, мальчик внезапно выбежал на дорогу из-за стоящего на обочине автомобиля.
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