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В Жлобинском районе Ford сбил 6-летнего ребенка

29.06.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Жлобинском районе малыш внезапно выскочил на дорогу и попал под проезжающий Ford. Подробности сообщили в МВД.


ДТП произошло днем 27 июня в деревне Папоротное.

По предварительной информации, мальчик внезапно выбежал на дорогу из-за стоявшего на обочине автомобиля.

С различными травмами ребенка доставили в больницу.

 
 
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По предварительной информации, мальчик внезапно выбежал на дорогу из-за стоящего на обочине автомобиля.
 
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