Власти снова пообещали рост зарплат в образовании. Кто и какую прибавку может получить

Источник материала: Виртуальный Брест

Власти в очередной раз обещают заметно поднять зарплаты в образовании. «Начато поэтапное повышение зарплаты профессорско-преподавательского состава. В течение будущей пятилетки мы обязательно доведем заработную плату у вас до 150% от средней по стране», — заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с педагогическим активом страны. Эти планы анонсировали еще в 2019 году, сегодня президент их озвучил повторно.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Безусловно, все достижения общественного образования — это и ваша заслуга. Мы помним это, ценим и стремимся всячески поддерживать вас, в том числе материально. Начато поэтапное повышение зарплаты профессорско-преподавательского состава. В течение будущей пятилетки мы обязательно доведем заработную плату у вас до 150% от средней по стране, — заявил сегодня Александр Лукашенко.

Ранее Игорь Карпенко 1 сентября 2019 года уже рассказывал, что разработана программа, согласно которой к 2025 году зарплата педагогических работников должна составить 100% к средней по стране, а профессорско-преподавательского состава — 150%.

Средняя зарплата составляет 1228 рублей (данные за май). То есть средняя зарплата у профессорско-преподавательского состава, если бы планы властей реализовались уже сейчас, должна составить 1842 рубля.

В настоящее время средняя зарплата у профессоров и преподавателей 1472 рубля (данные за май). Для сравнения: у учителей средние заработки — 1080 рублей в мае.

Будет ли повышена зарплата учителям, на сайте президента не сообщается.

Уточним, что суммы указаны по данным Белстата до вычета налогов.