Житель Польши сделал самое лучшее за 40 лет фото НЛО

Источник материала: ОНТ

В Польше местному жителю удалось сделать фото, набирающее сейчас бешеную популярность – оно является самым четким за последние 40 лет изображением НЛО. Об этом пишет The Mirror.

Снимок был сделан в 290 километрах от польской столицы. Автор случайного фото пожелал остаться неназванным, но прислал их нескольким уфологам для изучения. Те констатировали, что снимок является "самой четкой фотографией НЛО за последние 40 лет". Причем фото были сделаны на телефон.

По словам жителя деревни Ястрово, сначала он услышал необычный шелестящий звук, а потом заметил на высоте 60 метров нечто непонятное. Он успел сделать пять фото.

Сейчас специалисты изучают снимки. Они не сомневаются в их достоверности и считают, что изображения – лучшие из тех, что есть у уфологов.

«Я был поражен высоким качеством снимков. Похоже, он (объект) двигался в небольшом радиусе около 50 м, оставаясь на высоте около 150–200 футов (45–60 м) над уровнем земли», — сказал эксперт Джейсон Глив.





Фото: The Mirror

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