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Мужчина вернулся с рыбалки, и обнаружил в машине змею. Спасали рептилию спасатели
29.06.2020 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вот такие ситуации доводится "разруливать" брестским спасателям. Мужчина приехал с рыбалки, и уже дома обнаружил в автомобиле "зайца", а точнее - это была змея. Она успела испугать девушку, которая случайно оказалась рядом, а затем парни пытались её заставить уйти, но ничего не вышло.
Вызов в
Однако, понервничать пришлось всем участникам этого действа. Благо, что всё получилось. Владелец автомобиля пояснил, что незадолго до этого вернулся с рыбалки.
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Вот такие ситуации доводится "разруливать" брестским спасателям. Мужчина приехал с рыбалки, и уже дома обнаружил в автомобиле "зайца", а точнее - это была змея. Она...
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