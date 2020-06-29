Мужчина вернулся с рыбалки, и обнаружил в машине змею. Спасали рептилию спасатели

Источник материала: Виртуальный Брест

Вот такие ситуации доводится "разруливать" брестским спасателям. Мужчина приехал с рыбалки, и уже дома обнаружил в автомобиле "зайца", а точнее - это была змея. Она успела испугать девушку, которая случайно оказалась рядом, а затем парни пытались её заставить уйти, но ничего не вышло.





Вызов в МЧС приняли, змеюку смогли извлечь, а затем выпустили на волю, так как она была безобидная (скорее всего, уж, но это не точно).

Однако, понервничать пришлось всем участникам этого действа. Благо, что всё получилось. Владелец автомобиля пояснил, что незадолго до этого вернулся с рыбалки.