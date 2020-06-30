ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Можно ли пересылать деньги в международных почтовых отправлениях?

30.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


В пересылаемые почтовые отправления, не имеющие статус отправлений с объявленной ценностью, запрещается вкладывать монеты и банкноты. 

В соответствии со статьей 63 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 сентября 2004 г. № 1111 «Об утверждении правил оказания услуг почтовой связи общего пользования»,  пересылка физическими лицами иностранной валюты в Республику Беларусь допускается только в письмах с объявленной ценностью в сумме, не превышающей 200 долларов США, рассчитанной по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на день приема письма с объявленной ценностью в почтовом учреждении страны его подачи. 

Но важно помнить, что данная норма касается именно иностранной валюты. В международных почтовых отправлениях запрещено пересылать белорусские рубли, платежные документы и ценные бумаги в белорусских рублях. 

 Можно ли пересылать деньги в международных почтовых отправлениях?

Если физическое лицо не согласно с начислением пошлин и налогов по товарам, ввозимым в МПО, что в этом случае нужно предпринять? 

Физическое лицо вправе доказывать достоверность сведений, содержащихся в документах при несогласии с решением таможни о начислении налогов и пошлин в отношении международного почтового отправления. 

На основании положений пункта 2 Приложения к Указу Президента Республики Беларусь от 21.07.2014 N 360 «О перемещении товаров для личного пользования» к  документам, подтверждающим стоимость декларируемых товаров для личного пользования, относятся: товарный чек; коммерческие документы продавца, заверенные его печатью и отражающие в себе наименование, количество, сведения о производителе, стоимость товаров (инвойс, спецификация и иные).  

Также, таможенный орган принимает документы, имеющие юридическую силу и подтверждающие поступление суммы платежа продавцу за конкретные товары в определенную дату и время (например, выписка банковского органа, заверенная его печатью), отвечающие критериями достаточности, достоверности и позволяющие однозначно идентифицировать поступивший в МПО товар. 

Обращаем внимание, что распечатки из личного кабинета в системах Web MoneyEasy Payа также распечатки заказов из личного кабинета на Интернет-сайте продавца принимаются таможенным органом Республики Беларусь, но только в качестве дополнительной информации. 

Юлия Симонян,
Минская региональная таможня.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пересылаемые почтовые отправления, не имеющие статус отправлений с объявленной ценностью, запрещается вкладывать монеты и банкноты.  В соответствии со статьей...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Теперь понятно». БелАЭС вот-вот запустят. Кто купит энергию и какие будут тарифы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика