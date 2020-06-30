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4 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

30.06.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

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4 июля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет заместитель председателя Брестского горисполкома Щерба Виталий Константинович. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.

4 июля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет управляющий делами администрации Ленинского района г. Бреста Тупица Владимир Константинович.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться с 9.00 до 12.00 по номеру: (80162) 21-06-12.

4 июля 2020 года с 9.00 до 12.00  «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет глава администрации Московского района города Бреста Филанович Андрей Андреевич.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59-00-77.

8 июля 2020 года с 10.00 до 12.00 по телефону 93-71-14 «прямую телефонную линию» с жителями города Бреста проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Карпицкий Александр Сергеевич.

4 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

4 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

4 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 4 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 4 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 4 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 4 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
4 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 4 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 4 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 4 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

4 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

 
Теги: Брест
 
 
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   4 июля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет заместитель председателя Брестского горисполкома Щерба Виталий Константинович....
 
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