Источник материала: Виртуальный Брест

Бреста" alt="4 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/06/1593510739040507.jpg">



4 июля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет заместитель председателя Брестского горисполкома Щерба Виталий Константинович. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.

4 июля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет управляющий делами администрации Ленинского района г. Бреста Тупица Владимир Константинович.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться с 9.00 до 12.00 по номеру: (80162) 21-06-12.

4 июля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет глава администрации Московского района города Бреста Филанович Андрей Андреевич.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59-00-77.

8 июля 2020 года с 10.00 до 12.00 по телефону 93-71-14 «прямую телефонную линию» с жителями города Бреста проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Карпицкий Александр Сергеевич.