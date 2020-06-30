Цветы и растения, которые помогают сладко спать

Лаванда.

Всем известно, что лаванда помогает расслабиться. Лучше завести именно живую лаванду, поскольку его запах ярче, чем у сухого. К тому же это растение очень красивое и добавляет помещению уюта. Примечательно то, что лаванда очень любит солнечный свет. Поэтому лучше выставлять её на балкон.