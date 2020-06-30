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Цветы и растения, которые помогают сладко спать

30.06.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Цветы и растения, которые помогают сладко спать

Конечно, при помощи растений не стоит лечить серьёзные нарушения сна. Однако следующие растения подойдут для профилактики бессонницы.

Существуют исследования, согласно которым, растения и цветы, находящиеся в спальне, могут влиять на качество сна человека. 

Советуем к ним присмотреться:

  • Сансевиерия трёхполосная. В обиходе его часто называют «щучий хвост». Примечательно то, что данное растение является рекордсменом по выработке кислорода. К тому же оно абсолютно не привередливо. Поливать его следует раз в две недели. 


фото: goodhouse.ru

  • Лаванда. Всем известно, что лаванда помогает расслабиться. Лучше завести именно живую лаванду, поскольку его запах ярче, чем у сухого. К тому же это растение очень красивое и добавляет помещению уюта. Примечательно то, что лаванда очень любит солнечный свет. Поэтому лучше выставлять её на балкон.


фото: botanichka.ru

  • Спатифиллум. Это растение очень хорошо поглощает споры плесени и формальдегид. Благодаря ему воздух в комнате становится более чистым. Спатифиллум отлично растёт в темноте. Поэтому спальня - идеальное для этого место. 


фото: rastenievod.com

  • Жасмин. Данный цветок обладает очень нежным и успокаивающим ароматом. Ему нравится непрямой солнечный свет, а также умеренный полив. Если растение перелить, то оно начнёт гнить.

фото: http://fotokto.ru

фото главное: kitchendecorium.ru

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Конечно, при помощи растений не стоит лечить серьёзные нарушения сна. Однако следующие растения подойдут для профилактики бессонницы. Существуют исследования,...
 
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