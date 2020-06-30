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Цветы и растения, которые помогают сладко спать
Источник материала: ОНТ
Конечно, при помощи растений не стоит лечить серьёзные нарушения сна. Однако следующие растения подойдут для профилактики бессонницы.
Существуют исследования, согласно которым, растения и цветы, находящиеся в спальне, могут влиять на качество сна человека.
Советуем к ним присмотреться:
фото: goodhouse.ru
фото: botanichka.ru
фото: rastenievod.com
фото:
фото главное: kitchendecorium.ru
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Конечно, при помощи растений не стоит лечить серьёзные нарушения сна. Однако следующие растения подойдут для профилактики бессонницы. Существуют исследования,...
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