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«Допустимая правилами скорость» и «безопасная» – понятия неравнозначные

30.06.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Никто не будет спорить, что автомобиль сегодня – это отличная возможность оказываться быстро в нужном месте. Водители со стажем вряд ли променяют комфортную поездку в теплом салоне на поездку в общественном транспорте.

«Допустимая правилами скорость» и «безопасная» – понятия неравнозначные

Омрачает лишь то, что порой, садясь за руль, люди забывают, что максимальная скорость автомобиля не всегда соответствует разрешенной.

«Допустимая правилами скорость» и «безопасная» – понятия неравнозначные. Главное во время езды – это не только соблюдение всех ПДД, но и рациональное мышление водителя. Корректируя темп езды в зависимости от обстановки, можно уберечь себя от дорожно-транспортных происшествий. При плохих погодных условиях нужно снизить скорость, поскольку в непогоду тормозной путь в разы увеличивается. Если водитель себя плохо чувствует, хочет спать или слишком уставший, важно знать, что реакция замедляется. Поэтому быстрая езда в данной ситуации – злейший враг.

Опытные водители – не те, кто мастерски «летает» по автострадам и трассам, а те, кто двигается в умеренном темпе, не доставляя другим неудобств.

Большая часть фатальных ДТП происходит по причине нарушения скоростного режима. Именно неправильно выбранная скорость может привести к съезду в кювет, опрокидыванию, столкновению транспортных средств и наезду на пешеходов.

У большей части водителей относительно небольшое превышение установленного скоростного режима считается вполне нормальным и извинительным. В такие моменты они руководствуются лишь желанием не попасть в поле зрения инспекторов ГАИ либо «на камеру».

Приходится констатировать, что после допустимого превышения нередко у автолюбителей просыпается желание нажать на педаль газа посильнее. Неслучайно на различных участках дорог Брестчины стоят стационарные датчики контроля скорости. Они находятся именно в тех местах, где произошли дорожно-транспортные происшествия по причине нарушения скоростного режима, тем самым напоминая, что сэкономленные пару минут могут привести к трагедии.

Не редки случаи, когда водители для избегания ответственности управляют транспортными средствами без регистрационных знаков или с поддельными.

За управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным, иным образом измененным регистрационным знаком либо без присвоенного регистрационного знака предусматривается ответственность в виде наложения штрафа от 10 до 20 базовых величин.

От вождения неопознанным транспортным средством должен останавливать не только возможный штраф, но и понимание того, что человек, находящийся за рулем, несет ответственность за свои поступки и действия, и от его поведения зависит дорожная ситуация.

Водитель должен понимать: всегда успевает тот, кто никуда не спешит. Спешка в жизни рождает хаос, на дороге ей также не место. А вот, двигаясь с разрешенной скоростью, вы всегда правильно сумеете оценить складывающуюся дорожную ситуацию и при возникновении опасности сможете избежать дорожно-транспортного происшествия. Выбирайте безопасную скорость! Безопасных вам дорог!

 
 
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