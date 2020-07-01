Житель аг. Мухавец купил бассейн для детей, и тут выяснилась страшная правда о... воде

Источник материала: Виртуальный Брест

Хочу поделиться небольшой историей о том, какая вода вытекает из водопровода (из крана) в аг. Мухавец Брестского района.





Вчера купили бассейн, чтобы поставить во дворе дома, пусть детишки балуются)))





Привезли, собирать сразу не стали. Вечер, поздно... А вот сегодня собрали, все довольные, скоро купаться будем.... Начали напускать воду, естественно, из крана (центральное водоснабжение), через время ходили посматривать, чтобы не налить много, и с каждым разом все больше разочаровывались... Бассейн - внутренняя сторона белая, а вода рыжая до ужаса, хочу заметить, налили на высоту 40 см. И если честно, желание пускать туда детей пропало.





Интересно, как эта вода, которая вытекает у жильцов из крана, проходит санстанцию? Когда наливаешь небольшую емкость, конечно, не очень видно, а тут... ужас.