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«Видела, как у рулетки плачут взрослые мужчины». Крупье - о своей работе

01.07.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда мы слышим слово «казино» представляем себе фильмы о приключениях в Лас-Вегасе, звеняющие автоматы и таинственную атмосферу. Но как там все устроено на самом деле? Вместе с онлайн-казино Parimatch мы поговорили с тремя опытными крупье, которые рассказали о том, как устроена жизнь этих заведений, какие туда приходят люди и знают ли они лайфхаки для крупных выигрышей.

«Обычно за игровым столом два зависимых человека: один из них от игры, другой — от денег»

Бывшая крупье, а теперь руководитель отдела продаж Людмила попала в казино после работы в ЖЭС.

— Я была уверена в том, что работа в отделе кадров — это то, что нужно. Но через какое-то время мне стало элементарно не хватать денег, поэтому решила уйти. Около полугода я безуспешно пыталась найти работу. Тогда еще кризис 2008 года грянул, поэтому положение действительно было так себе, — вспоминает Людмила. — Уже не помню, как наткнулась на объявление о наборе в школу крупье, но решила попробовать. Бесплатное обучение было с 9 утра до 16 вечера два-три раза в неделю и длилось примерно полтора месяца.

Девушка отмечает, что во время обучения ей рассказывали об основных правилах игр, а также учили развивать навык быстрого устного счета. 

— Вопреки расхожему мнению крупье не обязан обладать математическим складом ума. В школе каждого желающего учат быстро считать. Помню, нам предложили завести привычку складывать номера машин: гуляешь по городу и считаешь в уме сумму. До сих пор такое практикую, —- смеется девушка. —- После успешного прохождения обучения мне предложили работу. Я согласилась, не раздумывая. Помню первую смену, когда меня поставили сразу за игровой стол. Конечно, колени тряслись, но атмосфера вокруг восхищала: звенящие автоматы, шумные компании, красивые крупье.


Людмила считает: для работы крупье главное — эмоциональная устойчивость, ведь среди гостей можно встретить людей разного склада характера.

— Однажды из-за «плохой» раздачи карт в меня полетел горячий кофе. Было страшно, когда гости позволили себе швырнуть гору увесистых фишек в сотрудника казино. Они же запросто могли расшибить лоб! После таких смен выходишь просто как оплеванный, думаешь: «Зачем мне это все?» — признается собеседница. — Но обычно за игровым столом два зависимых человека: один из них от игры, другой — от денег. Крупье хорошо зарабатывают, около 2000-4000 рублей в месяц в зависимости от выручки и размера казино.

Иногда в целях безопасности девушки-крупье, когда выходили с работы, просили охрану проводить их хотя бы до перекрестка: все-таки часто в стенах казино звучали и угрозы.

— Первое время мама за меня переживала. Думала, что казино обязательно связано с криминалом. А вот молодой человек все понимал и просто спрашивал: «Тебя там никто не обижает? Не пристает? Тогда ладно», — делится воспоминаниями Людмила. — Хотя были и постоянные гости, с которым выстроились теплые отношения. Например, когда я только начала работать, к нам приходил один и тот же внешне суровый мужчина, которого все побаивались. Но когда я с ним разговорилась, оказалось, что он вполне добродушный человек. При этом с гостями нельзя говорить на личные темы, касаться религии и политики. Хотя один парень, который часто к нам приходил, однажды сел за стол и сказал: «Я сегодня квартиру продал, вот пришел сюда играть». 


Бывшая крупье вспоминает о том, что семь лет назад в казино ввели так называемые «самоотводы»: гость мог написать заявление о том, чтобы его не пускали ни в одно игорное заведение, оставлял там свои данные и подпись.

— Правда, потом эти люди возвращались, пытались давать взятки охране, только чтобы их пустили к игровому столу или автоматам. Сложно спорить с зависимостью. Помню гостя, который не выходил из казино семь дней подряд. Несмотря на запах и некоторую невменяемость клиента, крупье все равно должны были сдержанно улыбаться и продолжать раздавать карты. Самый крупный выигрыш, который я помню, — это 260 тысяч долларов. Кстати, после больших кушей крупье иногда получают нагоняи, ведь, понятное дело, казино теряют большие суммы денег, — улыбается девушка. — А самый оглушительный проигрыш, который случился на моих глазах, — 120 тысяч долларов. При этом проигравший гость из Турции довольно сдержанно на это ответил: «Что ж, очень жаль».


Если за одну смену крупье раз за разом выигрывает, он считается «фартовым», и тогда менеджеры предлагают ему поработать без выходных.

— Особенно часто это касалось покерных турниров. У меня были смены по 12-16 часов 16 дней подряд. То есть, когда ты доезжаешь домой, на сон остается около трех часов. При этом проснуться нужно за час-два до выхода, ведь крупье обязательно должен выглядеть безукоризненно: макияж, маникюр, прическа.  После этого рабочего «марафона» я отсыпалась дня два так точно, — говорит героиня.

О том, кому подходит эта работа, Людмила отвечает так: для тех, у кого горят глаза и кому не сложно справляться с ночным графиком.

— Думаю, тут важен именно запал, — рассуждает девушка. — Чаще, конечно, он есть у молодых, но в нашем казино работала 43-летняя женщина. Как-то я спросила у нее: «Как ты вообще справляешься?» Она ответила: «Легко! Я кайфую». Проработав почти десять лет, я решила, что трачу свою жизнь не на то, поэтому ушла. Сначала работала менеджером по продажам, сейчас уже руковожу отделом. Больше всего скучаю по коллегам и атмосфере, а вот по клиентам — нет (смеется).


Ева, крупье в онлайн-казино Parimatch:

— Я раньше не работала дилером, в том числе в обычном казино. Поэтому очень волновалась — не знала, правильно ли я поступаю, приходя на такую должность без опыта. Но в итоге прошла собеседование, и работаю здесь уже второй год.

Мне кажется, моя работа в онлайн-казино более комфортна и стабильна, чем в обычном: мы ведем трансляцию в студии в спокойной обстановке. Игрокам это тоже нравится, им не нужно выходить из дома, можно легко поиграть в любой момент, в любой одежде, с кем угодно, когда угодно. Можно выиграть, например, даже лежа на пляже.

Наше казино открыто круглые сутки семь дней в неделю. Помню, как встречала Новый год на работе — это было очень эмоционально! Клиенты заходили за стол на 5 минут — только для того, чтобы поздравить нас и поддержать. А может, кто-то хотел сорвать куш и сделать себе незабываемый подарок.

Одно из самых главных качеств онлайн-крупье — коммуникабельность. Нужно уметь грамотно презентовать игру — чтобы клиентам было интересно и все понятно. 

Видела, как у рулетки плачут взрослые мужчины»

Фотограф Вероника Сидорчук проработала в казино десять лет до момента его закрытия в 2011 году.

— Помню свою первую смену: вышла в зал с мокрыми от волнения ладонями и услышала свист клиентов: «Новенькая пришла!» У меня тут же стали подкашиваться ноги, шарик для игры в рулетку постоянно выпадал из рук, — вспоминает собеседница. — Менеджер заметил мое смятение и вызвал на подмену более опытных ребят. Тогда я подумала: «Ну, вот и все. Можно собирать вещи!» Но начальник смены и менеджер меня успокоили, сказали, что позовут за стол позже, когда в зал придут игроки поспокойнее (улыбается).


Родители девушки отнеслись к ее выбору места работы с пониманием.

— В это же время я поступила в минский университет, сама оплачивала поездки, что-то откладывала. Поэтому родители были рады такой подмоге. Только бабушке приходилось объяснять, что, несмотря на ночной график (с шести вечера до шести утра), я работаю в приличном месте, — говорит бывшая крупье.

Вероника вспоминает: первый год работы она нервничала почти на каждой смене. 

— Крупье приходится многое держать в голове, особенно когда работаешь с рулеткой. Ведь игроки в любой момент могут попытаться обмануть или надавить на жалость. Видела, как у рулетки плачут взрослые мужчины — зачастую после того, как напьются. Бывало, что кричали, лезли драться, если считали, что в проигрыше виноват недобросовестный крупье. На помощь всегда приходил менеджер, с которым мы вместе отсматривали запись с камеры наблюдения. Если на записи было плохо видно, что произошло, то вопрос всегда решался в пользу клиента, — вспоминает девушка. — Допустить ошибку было довольно сложно. Во-первых, из-за того что каждый специалист обязан хорошо считать. Во-вторых, за каждой игрой следит, как у нас его называли, инспектор, который контролирует крупье и пересчитывает за ним. Только после его слова «чек» происходила оплата выигрыша.

Вероника говорит о том, что за все время работы в экстремально стрессовые ситуации она не попадала. 

— Самый крупный куш, который при мне срывали, — около десяти тысяч долларов. На все победы в казино реагируют спокойно: в основном люди на эти деньги продолжают играть. Все присутствующие тут же становятся победителю друзьями, он всех угощает, и, зачастую, к шести утра выигрыша уже нет, — делится Вероника. — За время работы я заметила, что очень нервничают за игровым столом те люди, у которых поставленные деньги, возможно, последние. А завтра нужно оплатить счета. В казино сложно оставаться хладнокровным и рациональным. Приглушенный свет, затянутые шторы, ненавязчивая музыка, красивые крупье, фишки вместо денежных купюр — все эти элементы помогают потеряться во времени и не понимать, какое время суток и сколько ты потратил.


— Самая сложная игра для меня это рулетка, ведь там всегда надо быть начеку, — признается Вероника. — А для игроков это, наверное, покер и блэкджэк, которые требуют интеллектуального включения.

В шесть вечера, когда казино открывалось, у дверей Веронику и ее коллег уже ждали постоянные клиенты. Девушка вспоминает: были игроки, которые с шести утра до шести вечера коротали время в соседнем баре.

— По понятным причинам крупье нельзя иметь личных отношений с игроками. Но за долгое время эти люди становились уже почти родными (смеется). Часто игроки представляли, что находятся в Лас-Вегасе, меняли гору фишек и двумя руками двигали ее на «зеро», некоторые по незнанию кидали фишки прямо в колесо рулетки, — говорит собеседница.

Наша героиня отмечает: она проработала на позиции крупье довольно долгое время, целых десять лет. Хотя для многих ее коллег казино было просто подработкой.

— Я считаю, это все-таки работа для молодых людей, которые не обременены семьей. Моя беременность почти совпала с закрытием казино, поэтому сразу же ушла в декрет. Когда родился сын и начался постоянный недосып, мой необычный график работы показался не таким уж и сложным (смеется). Сейчас, когда мы проезжаем мимо любого казино, муж говорит: «Вероника, давай зайдем. Поставишь соточку — принесешь 1000!» — делится девушка. — Иногда вижу сны, в которых наше казино снова открыли, и я туда возвращаюсь. Настолько это было классное время! Когда собираемся с бывшими коллегами, все говорят: «Работы, как была у нас, больше не найти».

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Parimatch — первое лицензированное онлайн-казино в Беларуси. Виртуальное заведение создано по всем канонам классического. Одно лишь отличие - вы находитесь дома. Играть можно как с компьютера, так и с мобильного приложения на iOS или Android.

Партнер проекта:


Parimatch — первое лицензированное онлайн-казино в Беларуси. Виртуальное заведение создано по всем канонам классического. Одно лишь отличие - вы находитесь дома. Играть можно как с компьютера, так и с мобильного приложения на iOS или Android.

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Вместе с онлайн-казино Parimatch мы поговорили с тремя опытными крупье. *Партнерский материал
 
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