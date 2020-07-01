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Ивацевичские спасатели ликвидировали пожар в хозпостройке

01.07.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера ивацевичским спасателям в 12 часов 17 минут поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки по улице Красноармейской в г. Ивацевичи.

Ивацевичские спасатели ликвидировали пожар в хозпостройке

Когда спасатели прибыли на место происшествия, хозяйственное строение было полностью охвачено огнем, существовала угроза распространения пламени на соседние строения.

Ивацевичские спасатели ликвидировали пожар в хозпостройке

Хозяин, пенсионер 1929 года рождения, находился на улице. Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждена кровля, перекрытие, стены хозяйственного строения, повреждено имущество. Пострадавших нет.

Ивацевичские спасатели ликвидировали пожар в хозпостройке

Причина пожара устанавливается.

В целях предупреждения пожаров в жилье спасатели напоминают:

1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара.

2. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

3. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».

4. Не эксплуатируйте неисправное печное отопление, проверьте целостность дымохода печи в чердачном помещении.

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!

 
 
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  Вчера ивацевичским спасателям в 12 часов 17 минут поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки по улице Красноармейской в г. Ивацевичи. Когда...
 
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