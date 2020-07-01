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Ивацевичские спасатели ликвидировали пожар в хозпостройке
01.07.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера ивацевичским спасателям в 12 часов 17 минут поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки по улице Красноармейской в г. Ивацевичи.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, хозяйственное строение было полностью охвачено огнем, существовала угроза распространения пламени на соседние строения.
Хозяин, пенсионер 1929 года рождения, находился на улице. Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждена кровля, перекрытие, стены хозяйственного строения, повреждено имущество. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
В целях предупреждения пожаров в жилье спасатели напоминают:
1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара.
2. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
3. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».
4. Не эксплуатируйте неисправное печное отопление, проверьте целостность дымохода печи в чердачном помещении.
Помните, что
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Вчера ивацевичским спасателям в 12 часов 17 минут поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки по улице Красноармейской в г. Ивацевичи. Когда...
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