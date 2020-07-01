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Сын влиятельного чиновника из Казахстана строит ФОК на Дзержинского. Узнали, когда объект сдадут

01.07.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 2019 года на проспекте Дзержинского возле офиса Беларусбанка строят стильный ФОК. Компания заказчика строительства связана с влиятельными бизнесменами из Казахстана. Мы узнали, когда объект достроят.


Рендеры предоставлены для TUT.BY проектной организацией «Арх-Нуво»

Глава Московского района Татьяна Колядко во время встречи с местными жителями рассказала, что физкультурно-оздоровительный комплекс на Дзержинского построили довольно быстро. Работы начались в июле 2019, изначально их планировали закончить к концу февраля 2020 года, а весной заняться благоустройством. Но сроки немного сдвинулись.

— Сдача объекта запланирована в августе. Но я так смотрю по объему работ — вряд ли в августе застройщик сможет сдать ФОК. Я думаю, еще месяц, два-три ему понадобится. В этом году объект точно сдадут.

Колядко говорит, что застройщик, как и обещал, уже построил детскую площадку возле жилого дома, который находится по соседству с ФОКом.




Общая площадь здания — 3100 квадратных метров. Здесь будет зона бассейна с джакузи и саунами, спа, детский центр, специализированный магазин, тренажерные залы. Рядом построят воркаут-площадку. Компания также привезет в Минск российскую франшизу Ольги Слуцкер World Class.

Вот клуб уже анонсирует свою лаунж-зону в ФОКе:

В Минске эту сеть уже пыталась открыть «АЗС-групп», которой руководил Михаил Ситник. Напомним, тогда российские партнеры франшизу отозвали из-за проблем компании.

Кто строит?

Напомним, заказчик строительства — компания «Итамари», которая входит в группу компаний VDS. У VDS в Минске есть завод, где производят инженерные и архитектурные конструкции, например они создавали новые павильоны «БелДрука».

Учредители «Итамари» из Казахстана — это Светлана Морозова и Жанат Рашидович Тусупбеков. Жанат Тусупбеков с 2012 по 2019 годы был гендиректором KMG International N.V. — «дочки» казахстанской национальной нефтяной компании «КазМунайГаз». Сейчас Тусупбеков — член совета директоров группы KMG International N.V. Также он известен как сын влиятельного чиновника Казахстана. Светлана Морозова — супруга Геннадия Морозова, который раньше возглавлял еще одну дочернюю компанию «КазМунайГаз» — АО «КазМунайГаз Онимдери». В 2020-м она была ликвидирована.

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Теги: Минск
 
 
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Закончить строительство планировали к концу февраля, а весной заняться благоустройством. Но сроки сдачи объекта сдвинулись.
 
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