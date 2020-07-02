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Пьяный бесправник протаранил перекрывшую движение машину Департамента охраны
Источник материала: ОНТ
Ночью 2 июня в Бобруйске пьяный бесправник протаранил перекрывшую движение машину Департамента охраны. Об этом
Наряд местного отдела охраны заметил, как автомобиль Subaru Forester ехал по тротуару. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал, а также попытался скрыться.
Чтобы остановить автомобиль нарушителя, привлеклись дополнительные группы задержания.
На водителя Subaru составили административные протоколы за нарушения правил дорожного движения, в том числе за бесправное вождение в состоянии алкогольного опьянения.
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Ночью 2 июня в Бобруйске пьяный бесправник протаранил перекрывшую движение машину Департамента охраны. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД...
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