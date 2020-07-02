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Пьяный бесправник протаранил перекрывшую движение машину Департамента охраны

02.07.2020 16:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пьяный бесправник протаранил перекрывшую движение машину Департамента охраны

Ночью 2 июня в Бобруйске пьяный бесправник протаранил перекрывшую движение машину Департамента охраны. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.


Наряд местного отдела охраны заметил, как автомобиль Subaru Forester ехал по тротуару. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал, а также попытался скрыться.

Сотрудники охраны начали преследование машины по городу. Скорость иномарки достигала 120 км/ч, что составило реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Чтобы остановить автомобиль нарушителя, привлеклись дополнительные группы задержания.

В итоге милицейский Geely перекрыл дорогу, но водитель иномарки не остановился. Произошло лобовое столкновение. В результате ДТП никто не пострадал.

Как оказалось, двое пассажиров и 39-летний водитель Subaru были пьяны. По заключению медосвидетельствования, у последнего – 2 промилле алкоголя. Также у него нет права управления транспортным средством.

На водителя Subaru составили административные протоколы за нарушения правил дорожного движения, в том числе за бесправное вождение в состоянии алкогольного опьянения.

 

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Ночью 2 июня в Бобруйске пьяный бесправник протаранил перекрывшую движение машину Департамента охраны. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД...
 
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