Накануне одного из главных праздников страны — Дня Независимости — столетие отпраздновала Адальфина Михайловна Черняк из деревни Валейши

Источник материала: Вороновская газета





В первый день июля ухоженный, утопающий в цветах дворик семьи Черняк наполнился многоголосьем. Любимую маму, бабушку, прабабушку с вековым юбилеем приехала поздравить большая дружная родня. Адальфина Михайловна воспитала троих дочерей — Тересу, Алину и Леониду, имеет восемь внуков и одиннадцать правнуков. Каждый уделил имениннице внимание, подарил частичку тепла своей души, не раз признался ей в любви. Наилучшие пожелания женщине адресовали и начальник управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома Наталья Кушелевич, председатель Заболотского сельсовета Алла Радион, председатель первички профкома КСУП «Мисевичи» Тереса Кравнис.







— Замечательно, что есть такие праздники, которые собирают, объединяют всю семью, — обратилась к имениннице Наталья Анатольевна. — Божьей благодати Вам, пусть не подводит здоровье.

Адальфина Михайловна удобно устроившись в кресле в сени деревьев, внимательно ловила каждое слова. Искренне радовалась, что в важный для нее день рядом родные, друзья.

— Наша мама всегда красиво одевалась, слыла модницей — ее родители старались, чтобы у единственной дочери было все. В первый класс в Осиповскую школу пошла раньше положенного возраста — очень хотела учиться, — поделились дочери. — В молодости была красавицей. Рассказывала, что многие парни на нее заглядывались.







Вышла же замуж Адальфина в 25 лет за односельчанина Вацлава. Полюбила его за доброту, душевность. Жили супруги дружно, старались, чтобы в доме всегда была копейка, держали большое хозяйство. Женщина любила, чтобы порядок был не только в хате, но и во дворе, в сарае. У животных в загонах всегда было сухо и чисто.

— Бабушка — очень трудолюбивый человек, — включилась в беседу внучка Ольга. — Помню, в детстве по два раза в день с ней ходили за грибами и ягодами. А сколько она «дываноў» наткала!

Адальфина Черняк всю жизнь проработала в местном хозяйстве. Двадцать лет вручную на ферме доила буренок. Да и потом не могла сидеть без дела. В сельхозорганизации трудилась еще и в семьдесят лет.







— Наша мама всегда жила с Богом. Учила нас поступать по совести, беречь друг друга, — была откровенной дочь Тереса. — Мы уже и сами люди в возрасте, но все равно тянет в родительский дом. Здесь действительно отдыхаешь всей душой.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.