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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Юного гонщика милиционеры задержали в Минском районе Обратился за помощью к правоохранителям житель агрогородка Самохваловичи. Он рассказал, что кто-то выезжал из двора на соседской машине, врезался в ограждение....

Обратился за помощью к правоохранителям житель агрогородка Самохваловичи. Он рассказал, что кто-то выезжал из двора на соседской машине, врезался в ограждение. После этого водитель оставил железного коня и просто покинул место происшествия. Вскоре стражи порядка вышли на подозреваемого, которым оказался 16-летний парень. Несмотря на молодые годы, криминальная биография обширная. Юноша был судим за кражи и угон. Да и в тот вечер это была не единственная попытка прокатиться на чужом автомобиле. После того как первая поездка завершилась практически на старте, подросток отправился в соседний двор, где стоял ВАЗ. Машина была не заперта. Парень совершил несколько манипуляций, и авто тронулось. Но и эта поездка окончилась оперативно. Алкоголь, большая скорость - и финал очевиден: вновь авария. С управлением шофер не справился. На месте юношу задержали милиционеры. И снова молодой человек станет фигурантом сразу двух уголовных дел. Статья - "Угон". Ее санкция предусматривает лишение свободы до 7 лет.