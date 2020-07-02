Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

Источник материала: Виртуальный Брест

В агрогородке Дивин Кобринского района идет подготовка к фестивалю-ярмарке тружеников села Брестской области "Дажынкі-2020", сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Александр Мартынюк.





"Работы по подготовке к фестивалю в Дивине в самом разгаре. Один из основных объектов - благоустройство центральной части агрогородка. Там будут благоустроены сквер, пешеходные дорожки, освещение и стоянка. Практически завершен капитальный ремонт участковой больницы, детского садика и средней школы. Планируем эти работы закончить уже в июле", - рассказал Александр Мартынюк. Будут отремонтированы практически все социальные объекты, в том числе пункт почтовой связи, отделение банковского обслуживания, баня, Дом культуры, магазины.

































Серьезный объем работ намечено провести по обновлению дорожного полотна. Так, уже заасфальтированы три наиболее загруженных транспортом улицы агрогородка. На других улучшено песчано-гравийное покрытие. Будут реконструированы основные улицы Дивина - Советская и Ленина. Параллельно энергетики занимаются заменой устаревших светильников и опор линий электропередачи. Также в Дивине реконструируют котельную. Новые котлы мощностью 4 МВт вместо газа будут работать на местных видах топлива.





















































Преобразятся дворовые территории многоквартирных домов, планируется обновить детские игровые площадки. Кроме того, есть задумка установить воркаут-площадку для занятий уличной гимнастикой.

Благоустройство агрогородка финансируется за счет областного и районного бюджетов. Свой вклад вносят местные предприятия и организации.





Предварительно, областные "Дажынкі" пройдут в сентябре.

Фото Вадима Якубёнка