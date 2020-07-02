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Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

02.07.2020 18:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В агрогородке Дивин Кобринского района идет подготовка к фестивалю-ярмарке тружеников села Брестской области "Дажынкі-2020", сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Александр Мартынюк.

Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

"Работы по подготовке к фестивалю в Дивине в самом разгаре. Один из основных объектов - благоустройство центральной части агрогородка. Там будут благоустроены сквер, пешеходные дорожки, освещение и стоянка. Практически завершен капитальный ремонт участковой больницы, детского садика и средней школы. Планируем эти работы закончить уже в июле", - рассказал Александр Мартынюк. Будут отремонтированы практически все социальные объекты, в том числе пункт почтовой связи, отделение банковского обслуживания, баня, Дом культуры, магазины.

Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

Серьезный объем работ намечено провести по обновлению дорожного полотна. Так, уже заасфальтированы три наиболее загруженных транспортом улицы агрогородка. На других улучшено песчано-гравийное покрытие. Будут реконструированы основные улицы Дивина - Советская и Ленина. Параллельно энергетики занимаются заменой устаревших светильников и опор линий электропередачи. Также в Дивине реконструируют котельную. Новые котлы мощностью 4 МВт вместо газа будут работать на местных видах топлива.

Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

Преобразятся дворовые территории многоквартирных домов, планируется обновить детские игровые площадки. Кроме того, есть задумка установить воркаут-площадку для занятий уличной гимнастикой.

Благоустройство агрогородка финансируется за счет областного и районного бюджетов. Свой вклад вносят местные предприятия и организации.

Агрогородок Дивин в Кобринском районе готовится принять фестиваль тружеников села

Предварительно, областные "Дажынкі" пройдут в сентябре.

Фото Вадима Якубёнка

 
 
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  В агрогородке Дивин Кобринского района идет подготовка к фестивалю-ярмарке тружеников села Брестской области "Дажынкі-2020", сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
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