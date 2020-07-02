Лукашенко: к независимости белорусы шли более тысячи лет. Её истоки - в седой древности

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К своей независимости белорусы шли более тысячи лет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.





Глава государства подчеркнул, что День Независимости - главный государственный праздник - стал символом свободы белорусского народа, который победил смерть в самой страшной войне в истории человечества.

"Да, к своей независимости белорусы шли более тысячи лет. Почти во все времена, начиная с глубокой древности, это был путь борьбы. Борьбы с суровым климатом за урожай, с захватчиками за землю, с угнетателями за свободу, с интервентами за веру, культуру и традиции", - отметил белорусский лидер.

Но Великая Отечественная война стала войной за жизнь, за само существование нации, войной за место белорусов в истории, за место молодой советской республики на карте мира, подчеркнул глава государства.

"Годы оккупации наглядно и жестоко показали людям истинный смысл таких понятий, как безопасность, свобода, суверенитет и независимость. Эти ценности могли быть потеряны навсегда, но были обретены в день освобождения нашей столицы - города Минска, - сказал Александр Лукашенко. - С тех пор сменилось почти четыре поколения белорусов. Но память о героях, которые подарили нам будущее, живет в наших сердцах. В ней много боли, но еще больше гордости. В ней осознание, что все мы, современные белорусы, являемся носителями гена победителей".

Истоки независимости белорусского государства берут начало в седой древности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вспоминая героев войны, мы всегда говорим об их мужестве и готовности отдать жизнь за Родину. И понимаем, что испытания Великой Отечественной войны пробудили в народе невиданные ранее силы. Но взрастила их многовековая история несвободной жизни наших далеких предков", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что истоки независимости белорусского государства берут начало в седой древности, в глубине веков: они - в стремлении Полоцкого княжества к политической и экономической самостоятельности, в создании на белорусской земле прогрессивного средневекового права, в научных и духовных трудах, в политических успехах соотечественников - ярких представителей разных исторических эпох.





Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент также напомнил о советской эпохе, которая, заметил он, дала белорусам возможность впервые в своей истории построить легитимное государство - республику со всеми национальными атрибутами: белорусскими флагом, гербом и гимном. "Но в новейшее время нашему поколению выпала честь реализовать абсолютное право на государственный суверенитет и независимость. К счастью, без крови и потрясений. И мы сделали это, выбрав путь преемственности политических, культурных, социальных традиций - свой, а не навязанный внешними силами исторический путь", - сказал глава государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятии во Дворце Республики присутствуют высшие должностные лица, представители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, члены Национального собрания, представители Молодежного парламента, политических партий, общественных объединений, религиозных конфессий и творческих союзов.

В числе участников торжества также ветераны Великой Отечественной войны, представители трудовых коллективов, научных учреждений и учебных заведений, представители дипкорпуса.

Для участников мероприятия во Дворце Республики состоится праздничный концерт мастеров искусств "Магистраль нашей жизни". Сквозной образ концерта - магистраль, белорусский путь, который выбрал белорусский народ, и по которому движется, создавая свою новейшую историю. Эпизоды концерта отражают основные достижения Беларуси.