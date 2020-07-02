|
Для автотранспорта перекрыта улица Куйбышева, идёт ремонт провала на дорожном покрытии
02.07.2020 18:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Рабочие всерьёз взялись за ремонт провала асфальта на проезжей части по улице Куйбышева. Ранее пытались заделать дыру простым асфальтированием.
Сегодня с утра работает большая бригада специалистов, а также трактор, мини-экскаватор и грузовик.
Полностью убрали асфальт и землю вокруг бетонных колец на которых расположен канализационный люк.
Изолировав размывы рабочие засыпают место ремонта мелкой щебёнкой, которую слой за слоем уплотняют виброплитой. С утра была перегорожена одна из полос движения, теперь полностью перекрыта улица Куйбышева.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рабочие всерьёз взялись за ремонт провала асфальта на проезжей части по улице Куйбышева. Ранее пытались заделать дыру простым асфальтированием. Сегодня с утра...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)