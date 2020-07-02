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Для автотранспорта перекрыта улица Куйбышева, идёт ремонт провала на дорожном покрытии

02.07.2020 18:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Рабочие всерьёз взялись за ремонт провала асфальта на проезжей части по улице Куйбышева. Ранее пытались заделать дыру простым асфальтированием.

Для автотранспорта перекрыта улица Куйбышева, идёт ремонт провала на дорожном покрытии

Сегодня с утра работает большая бригада специалистов, а также трактор, мини-экскаватор и грузовик.

Для автотранспорта перекрыта улица Куйбышева, идёт ремонт провала на дорожном покрытии

Полностью убрали асфальт и землю вокруг бетонных колец на которых расположен канализационный люк.

Для автотранспорта перекрыта улица Куйбышева, идёт ремонт провала на дорожном покрытии

Изолировав размывы рабочие засыпают место ремонта мелкой щебёнкой, которую слой за слоем уплотняют виброплитой. С утра была перегорожена одна из полос движения, теперь полностью перекрыта улица Куйбышева.

 
 
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  Рабочие всерьёз взялись за ремонт провала асфальта на проезжей части по улице Куйбышева. Ранее пытались заделать дыру простым асфальтированием. Сегодня с утра...
 
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