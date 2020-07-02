Для автотранспорта перекрыта улица Куйбышева, идёт ремонт провала на дорожном покрытии

Источник материала: Виртуальный Брест

Рабочие всерьёз взялись за ремонт провала асфальта на проезжей части по улице Куйбышева. Ранее пытались заделать дыру простым асфальтированием.





Сегодня с утра работает большая бригада специалистов, а также трактор, мини-экскаватор и грузовик.





Полностью убрали асфальт и землю вокруг бетонных колец на которых расположен канализационный люк.





Изолировав размывы рабочие засыпают место ремонта мелкой щебёнкой, которую слой за слоем уплотняют виброплитой. С утра была перегорожена одна из полос движения, теперь полностью перекрыта улица Куйбышева.