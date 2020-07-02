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Судили сотрудников транспортной инспекции Пинска, которые брали «мзду» на дорогах

02.07.2020 20:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Два работника инспекции находили нарушения, допущенные дальнобойщиками, но не оформляли протоколы, а брали «благодарность» и отправляли в свои карманы.

Судили сотрудников транспортной инспекции Пинска, которые брали «мзду» на дорогах

Как рассказал заместитель Пинского межрайонного прокурора Александр Плескацевич, события происходили осенью 2017 года и связаны с сотрудниками регионального отдела контроля на платных дорогах в г.Пинске филиала транспортной инспекции по Брестской области.

— Два работника транспортной инспекции — заместитель начальника и специалист 2 категории — на протяжении продолжительного времени останавливали иностранных водителей-дальнобойщиков для проверки документов. В случаях выявления нарушений законодательства предлагали решить вопрос на месте. Брали суммы в размере 10 евро, 20-40 рублей. Деньги забирали для собственных нужд. Было установлено несколько фактов передачи денег от граждан Турции, Молдовы, Украины.

30 июня суд Пинска и Пинского района вынес приговор бывшим сотрудникам транспортной инспекции по совокупности преступлений.

Заместителя начальника службы признали виновной по ч.2 ст.430 УК РБ «Получение взятки» и ч.2 ст. 425 УК РБ «Бездействие должностного лица» и приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, обвиняемая должна будет оплатить штраф в размере 300 базовых величин — 8.100 белорусских рублей и лишена права занимать должности, связанные с выполнением юридически значимых действий сроком на 5 лет.

Второго обвиняемого приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Также он должен будет выплатить штраф 8.100 белорусских рублей и лишён права занимать должности, связанные с выполнением юридически значимых действий сроком на 5 лет.

В рамках амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, бывшим сотрудникам транспортной инспекции уменьшили сроки заключения на один год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в 10-дневный срок.

 
 
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  Два работника инспекции находили нарушения, допущенные дальнобойщиками, но не оформляли протоколы, а брали «благодарность» и отправляли в свои карманы. Как...
 
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