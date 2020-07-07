ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Автобус и трактор, груженный сеном, столкнулись в Ивановском районе

07.07.2020 19:22 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В результате происшествия платформа, на которой везли сено, повредила кузов автобуса. Пассажиры не пострадали.  Авария произошла накануне около семи вечера  в деревне Клещи. Предварительно: 35-летний тракторист при закруглении дороги вправо неправильно выбрал безопасный боковой интервал.  В итоге задел попутный транспорт. Судя по фотографиям, автобус в этой битве потерпел поражение.  
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате происшествия платформа, на которой везли сено, повредила кузов автобуса. Пассажиры не пострадали.  Авария произошла накануне около семи вечера  в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Милицейская семья в свой выходной день помогла задержать пьяного водителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика