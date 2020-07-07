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Автобус и трактор, груженный сеном, столкнулись в Ивановском районе
Источник материала: БTВ результате происшествия платформа, на которой везли сено, повредила кузов автобуса. Пассажиры не пострадали. Авария произошла накануне около семи вечера в деревне Клещи. Предварительно: 35-летний тракторист при закруглении дороги вправо неправильно выбрал безопасный боковой интервал. В итоге задел попутный транспорт. Судя по фотографиям, автобус в этой битве потерпел поражение.
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В результате происшествия платформа, на которой везли сено, повредила кузов автобуса. Пассажиры не пострадали. Авария произошла накануне около семи вечера в...
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