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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Милицейская семья в свой выходной день помогла задержать пьяного водителя Когда семейная поездка превращается в служебную. Милицейская семья в свой выходной день помогла задержать пьяного водителя. Об этой истории рассказали в УВД...

Когда семейная поездка превращается в служебную. Милицейская семья в свой выходной день помогла задержать пьяного водителя. Об этой истории рассказали в УВД Минской области. Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Ольга и Юрий Лукутины возвращались с дачи домой. По пути, на трассе М1, они заметили подозрительный автомобиль, который вилял из полосы в полосу. Семейная пара решила проследовать за авто, но машина лишь набирала скорость.Тогда Юрий Лукутин решил блокировать авто и задержать подозрительного водителя. Гонщиком оказался житель Боровлян - его удалось задержать. Подробности истории - уВиляющий из стороны в сторону автомобиль - как условный знак того, что с водителем не все в порядке. Об этом, говорит Ольга Лукутина, подсказывал не только жизненный, но и профессиональный опыт. Воскресный вечер и поездка с дачи домой, вспоминает сотрудница УВД, закончился весьма необычно. Когда она с мужем, тоже сотрудником милиции, увидела подозрительный автомобиль, твердо решили не проезжать мимо.На сигналы лихач не реагировал, но повернул на съезд, на Королев Стан. Как вспоминает милицейская пара - подумали, что водитель одумался. Когда они остановились за водителем, тот снова продолжил движение по населенному пункту. Медлить было нельзя, говорит Юрий...Уже дальше нарушителем занялись сотрудники ГАИ. Выяснилось, что машиной управлял 35-летний житель Боровлян. Ранее он уже неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. От медицинского освидетельствования мужчина отказался. Чем бы закончилась такая поездка, если бы не вмешались неравнодушные люди?! Догадаться несложно…