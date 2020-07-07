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Милицейская семья в свой выходной день помогла задержать пьяного водителя
Источник материала: БTКогда семейная поездка превращается в служебную. Милицейская семья в свой выходной день помогла задержать пьяного водителя. Об этой истории рассказали в УВД Минской области. Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Ольга и Юрий Лукутины возвращались с дачи домой. По пути, на трассе М1, они заметили подозрительный автомобиль, который вилял из полосы в полосу. Семейная пара решила проследовать за авто, но машина лишь набирала скорость.
Тогда Юрий Лукутин решил блокировать авто и задержать подозрительного водителя. Гонщиком оказался житель Боровлян - его удалось задержать. Подробности истории - у Александра Камовича.
"Мы сразу заподозрили, что либо человеку может быть плохо, либо он в состоянии алкогольном. Приняли решение, что не останемся безучастными, а проследуем, куда бы он ни ехал".
Виляющий из стороны в сторону автомобиль - как условный знак того, что с водителем не все в порядке. Об этом, говорит Ольга Лукутина, подсказывал не только жизненный, но и профессиональный опыт. Воскресный вечер и поездка с дачи домой, вспоминает сотрудница УВД, закончился весьма необычно. Когда она с мужем, тоже сотрудником милиции, увидела подозрительный автомобиль, твердо решили не проезжать мимо.
Ольга Лукутина, старший оперуполномоченный по особо важным делам УНиПТЛ УВД Минской области: "Семья направлялась по автодороге М1 в столицу. В районе агрогородка Слобода Смолевичского района на дорогу выехал автомобиль. Милиционеры сразу обратили внимание на машину, которая вела себя на дороге неадекватно, то и дело маневрируя из стороны в сторону. Затем, заняв сразу две полосы, машина двигалась со скоростью около 100 км/ч прямо по центру дороги".
На сигналы лихач не реагировал, но повернул на съезд, на Королев Стан. Как вспоминает милицейская пара - подумали, что водитель одумался. Когда они остановились за водителем, тот снова продолжил движение по населенному пункту. Медлить было нельзя, говорит Юрий...
Юрий Лукутин, старший инспектор по особым поручениям управления специальной связи МВД Беларуси: "Подловив момент, когда нарушитель притормозил, Юрий блокировал автомобиль и побежал к водителю. Злоумышленник пытался дать задний ход, но в этот момент в машину через открытое водительское окно заскочил милиционер и выдернул ключ из замка зажигания. Казалось бы, опасность миновала, однако автолюбитель и не думал сдаваться. Покинув автомобиль, побежал в лес, оставив своего железного коня вместе с телефоном и документами на обочине. Спустя несколько минут Юрий нашел беглеца в лесу".
Уже дальше нарушителем занялись сотрудники ГАИ. Выяснилось, что машиной управлял 35-летний житель Боровлян. Ранее он уже неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. От медицинского освидетельствования мужчина отказался. Чем бы закончилась такая поездка, если бы не вмешались неравнодушные люди?! Догадаться несложно…
"Это наш гражданский долг, здесь ничего сверхъестественного нет, мне кажется каждый должен поступать так, как поступили мы".
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Когда семейная поездка превращается в служебную. Милицейская семья в свой выходной день помогла задержать пьяного водителя. Об этой истории рассказали в УВД...
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