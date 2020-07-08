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В Мозыре настойчивость посетителя аптеки закончилась задержанием. Спойлер: всё из-за календулы
Источник материала: ОНТ
Мозырь. 34-летний местный житель пришёл в аптеку за настойкой календулы. Провизор сообщила ему пренеприятнейшее известие. Данного препарата – нет в наличии. Посетитель стал громко и бессвязно возмущаться. На замечание другого покупателя отреагировал агрессивно. Тот понял, что нужна помощь профессионалов. Вышел на улицу и стал звонить в милицию. Тем временем буйному посетителю без календулы стало совсем худо.
Кадры с камеры видеонаблюдения смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
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Группа задержания обнаружила хулигана у соседнего магазина. Он и там успел поскандалить. Как показало медосвидетельствование, в крови мужчины было больше двух промилле алкоголя. В этом году мозырянин уже 10 раз привлекался к административной ответственности. 11-й эпизод получился самым громким в его карьере.
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Мозырь. 34-летний местный житель пришёл в аптеку за настойкой календулы. Провизор сообщила ему пренеприятнейшее известие. Данного препарата – нет в наличии....
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