В Мозыре настойчивость посетителя аптеки закончилась задержанием. Спойлер: всё из-за календулы

Источник материала: ОНТ

Мозырь. 34-летний местный житель пришёл в аптеку за настойкой календулы. Провизор сообщила ему пренеприятнейшее известие. Данного препарата – нет в наличии. Посетитель стал громко и бессвязно возмущаться. На замечание другого покупателя отреагировал агрессивно. Тот понял, что нужна помощь профессионалов. Вышел на улицу и стал звонить в милицию. Тем временем буйному посетителю без календулы стало совсем худо.

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Группа задержания обнаружила хулигана у соседнего магазина. Он и там успел поскандалить. Как показало медосвидетельствование, в крови мужчины было больше двух промилле алкоголя. В этом году мозырянин уже 10 раз привлекался к административной ответственности. 11-й эпизод получился самым громким в его карьере.

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