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В Бресте ещё в одном месте провал грунта на дороге - на этот раз Машерова-Советская
10.07.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ух, такое ощущение, что Брест куда-то проваливается (шутка). Вероятно, всё это последствия дождей, какое-то массовое подмытие в этом году.
Автор фото ещё вчера позвонил в соответствующие службы, мол, образовывается провал, примите меры. Ему даже не сразу поверили, типа что-то вы только один сообщаете, обычно звонков много на подобную тему.
Но уже вечером место на перекрёстке Машерова и Советская у бокового проезда было огорожено.
А сегодня - работы идут полным ходом. Естественно, движения тут никакого, водителям надо быть внимательными и осторожными.
А если увидите что-то подобное в других местах - немедленно сообщайте
Традиционно информирование общественности об аварийных ситуациях в городе идёт со скрипом. Мы (а значит и вы тоже) всегда о происшествиях узнаём исключительно от очевидцев, но никак не от соответствующих органов власти, которые и должны этим заниматься. Жаль, но что делать, будем справляться своими силами, уже привыкли.
Напоминаем, что в связи с проведением ремонтных работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин
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Ух, такое ощущение, что Брест куда-то проваливается (шутка). Вероятно, всё это последствия дождей, какое-то массовое подмытие в этом году. Автор фото ещё вчера...
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