В Бресте ещё в одном месте провал грунта на дороге - на этот раз Машерова-Советская

Источник материала: Виртуальный Брест

Ух, такое ощущение, что Брест куда-то проваливается (шутка). Вероятно, всё это последствия дождей, какое-то массовое подмытие в этом году.





Автор фото ещё вчера позвонил в соответствующие службы, мол, образовывается провал, примите меры. Ему даже не сразу поверили, типа что-то вы только один сообщаете, обычно звонков много на подобную тему.





Но уже вечером место на перекрёстке Машерова и Советская у бокового проезда было огорожено.





А сегодня - работы идут полным ходом. Естественно, движения тут никакого, водителям надо быть внимательными и осторожными.





А если увидите что-то подобное в других местах - немедленно сообщайте нам в соответствующие органы (можно 101). Фоточки приветствуются.

Традиционно информирование общественности об аварийных ситуациях в городе идёт со скрипом. Мы (а значит и вы тоже) всегда о происшествиях узнаём исключительно от очевидцев, но никак не от соответствующих органов власти, которые и должны этим заниматься. Жаль, но что делать, будем справляться своими силами, уже привыкли.

Напоминаем, что в связи с проведением ремонтных работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по ул. Карла Маркса на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Гоголя с 15 июля по 28 августа 2020 года. Там тоже всё началось с небольшого провала .