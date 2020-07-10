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В Бресте ещё в одном месте провал грунта на дороге - на этот раз Машерова-Советская

10.07.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ух, такое ощущение, что Брест куда-то проваливается (шутка). Вероятно, всё это последствия дождей, какое-то массовое подмытие в этом году.

В Бресте ещё в одном месте провал грунта на дороге - на этот раз Машерова-Советская

Автор фото ещё вчера позвонил в соответствующие службы, мол, образовывается провал, примите меры. Ему даже не сразу поверили, типа что-то вы только один сообщаете, обычно звонков много на подобную тему.

В Бресте ещё в одном месте провал грунта на дороге - на этот раз Машерова-Советская

Но уже вечером место на перекрёстке Машерова и Советская у бокового проезда было огорожено.

В Бресте ещё в одном месте провал грунта на дороге - на этот раз Машерова-Советская

А сегодня - работы идут полным ходом. Естественно, движения тут никакого, водителям надо быть внимательными и осторожными.

В Бресте ещё в одном месте провал грунта на дороге - на этот раз Машерова-Советская

А если увидите что-то подобное в других местах - немедленно сообщайте нам в соответствующие органы (можно 101). Фоточки приветствуются.

Традиционно информирование общественности об аварийных ситуациях в городе идёт со скрипом. Мы (а значит и вы тоже) всегда о происшествиях узнаём исключительно от очевидцев, но никак не от соответствующих органов власти, которые и должны этим заниматься. Жаль, но что делать, будем справляться своими силами, уже привыкли.

Напоминаем, что в связи с проведением ремонтных работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по ул. Карла Маркса на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Гоголя с 15 июля по 28 августа 2020 года. Там тоже всё началось с небольшого провала.

 
Теги: Брест
 
 
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  Ух, такое ощущение, что Брест куда-то проваливается (шутка). Вероятно, всё это последствия дождей, какое-то массовое подмытие в этом году. Автор фото ещё вчера...
 
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