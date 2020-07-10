Что происходит с организмом и телом, если бегать каждый день?

Источник материала: ОНТ

Тренер «Бегового сообщества» Светлана Уварова и врач-биохакер Денис Варванец рассказали, как влияет бег на организм и какие изменения с ним происходят, пишет «РИА Новости».

Бег – это самый простой способ держать тело в хорошей форме, а также одно из эффективных физических упражнений, в котором задействованы почти все мышцы.

Тренер «Бегового сообщества» Светлана Уварова утверждает, что заниматься бегом очень полезно даже на любительском уровне. Детям, людям в возрасте и остальным полезен бег трусцой, если нет строгих противопоказаний от врача.

Однако важно соблюдать некоторые условия, чтобы бег приносил радость:

тело человека можно представить в виде машины, у которой есть «двигатель» - сердечно-сосудистая и дыхательная системы и «кузов» - опорно-двигательный аппарат. Если бегать, не учитывая особенности «двигателя», то есть риск перегрузки сердечной мышцы, из-за чего могут развиться различные заболевания;

перед тренировками посетите врача и обследуйте организм.

Даже после одной-двух беговых тренировок будет заметно, как организм становится выносливее. Все клетки и мышцы во время пробежки активно насыщаются кислородом, поэтому человек чувствует прилив сил. А еще ускорится метаболизм: активнее расщепляются жиры и углеводы, фигура становится красивой и подтянутой, если тренироваться регулярно.

Биохакер Денис Варванец отметил, что, если разглядывать бег с медицинской точки зрения, то после первых занятий в организме происходит рост свободных радикалов и других сигнальных молекул, которые способствуют митохондриальному биогенезу. Увеличивается выработка оксида азота, а это улучшает состояние сосудов.

Кровь во время бега насыщается дофамином - одним из гормонов счастья. Он вырабатывается также во время объятий или употребления в пищу шоколадки. Поэтому как бонус, у человека улучшается настроение и пропадает тяга к сладкому.

Кроме того, из-за ускорения обмена веществ в организме происходят позитивные адаптационные изменения, например, сжигание избыточных жировых отложений.

Однако если тренироваться слишком много, то организм устанет от перегрузок. Это приведет к неприятным повреждениям, воспалениям и ОРВИ. Также риск травм возрастает из-за отсутствия правильных технических навыков.

Поэтому первое время лучше тренироваться под наблюдением грамотных специалистов, тогда вы получите от бега все самое лучшее - здоровье, стройное тело и хорошее настроение.

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